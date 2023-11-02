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Published Сегодня, 13:39

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В Омске возбудили уголовное дело после новости о подвалах, затопленных отходами

2 ноября 2023, 13:39
Фото: 1MI
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После новости о подвалах омских домов, затопленных отходами, возбуждено дело

Халатностью застройщика и управляющей компании занялось следственное управление СК России по Омской области.

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по сообщению из СМИ. Предварительно установлено, что в микрорайоне «Чередовый» переселенцы из аварийных домов живут в новостройках, где подвалы топит отходами из-за неисправности канализационной системы.

Такая ситуация сложилась из-за того, что застройщик микрорайона и администрация Ленинского округа не передали канализационную сеть на баланс города вовремя. Кроме того, она не обслуживалась и управляющей компанией, то есть была полностью бесхозной.

Сейчас по инициативе следствия ситуация исправляется, а также проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка бездействию ответственных лиц, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Канализация#Новости#Отходы#Уголовное#Затопления#Затопление#Анастасия Баянова
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