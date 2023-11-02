В Омске возбудили уголовное дело после новости о подвалах, затопленных отходами

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по сообщению из СМИ. Предварительно установлено, что в микрорайоне «Чередовый» переселенцы из аварийных домов живут в новостройках, где подвалы топит отходами из-за неисправности канализационной системы.
Такая ситуация сложилась из-за того, что застройщик микрорайона и администрация Ленинского округа не передали канализационную сеть на баланс города вовремя. Кроме того, она не обслуживалась и управляющей компанией, то есть была полностью бесхозной.
Сейчас по инициативе следствия ситуация исправляется, а также проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка бездействию ответственных лиц, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.