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Омич-нарушитель не пропустил автомобиль, врезался в здание и сбил двух пешеходов

В Омске водитель сбил двух пешеходов и врезался в здание после собственного нарушения

2 ноября 2023, 13:14
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Омич-нарушитель не пропустил автомобиль, врезался в здание и сбил двух пешеходов

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 14:30.

Сотрудники полиции на месте установили, что 62-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущество другому автомобилю в районе здания № 41/а по улице Ленин. После нарушения произошло столкновение, «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое омичей были доставлены в медицинское учреждение — женщина, чья личность еще устанавливается, и 17-летний юноша.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Транспорт#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости#Авария с пострадавшими#Анастасия Баянова
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