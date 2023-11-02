В Омске водитель сбил двух пешеходов и врезался в здание после собственного нарушения

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сотрудники полиции на месте установили, что 62-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущество другому автомобилю в районе здания № 41/а по улице Ленин. После нарушения произошло столкновение, «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия двое омичей были доставлены в медицинское учреждение — женщина, чья личность еще устанавливается, и 17-летний юноша.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.