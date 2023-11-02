В Омске водитель сбил двух пешеходов и врезался в здание после собственного нарушения

Сотрудники полиции на месте установили, что 62-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущество другому автомобилю в районе здания № 41/а по улице Ленин. После нарушения произошло столкновение, «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов.