Ученые: Устойчивые бактерии делают антибиотики менее эффективными

В результате исследования было обнаружено, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), обладают эффективностью менее 50% при лечении таких детских инфекций, как пневмония, сепсис и менингит. Например, антибиотик цефтриаксон эффективен лишь в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — в менее чем половине случаев.