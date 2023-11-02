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Ученые: Устойчивые бактерии делают антибиотики менее эффективными

2 ноября 2023, 11:34
Исследователи из Сиднейского университета провели исследование, в котором выяснили, что многие антибиотики, которые долгое время использовались для лечения распространенных детских инфекций, теперь не очень эффективны, пишет Pravda.Ru.

В результате исследования было обнаружено, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), обладают эффективностью менее 50% при лечении таких детских инфекций, как пневмония, сепсис и менингит. Например, антибиотик цефтриаксон эффективен лишь в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — в менее чем половине случаев.

Устойчивость к противомикробным препаратам является одной из десяти основных угроз общественному здравоохранению в мире, согласно ВОЗ. Последние рекомендации ВОЗ по использованию антибиотиков были опубликованы в 2013 году, и авторы исследования считают, что эти рекомендации следует обновить на основе новых данных. Кроме того, необходимо уделить больше внимания разработке новых антибиотиков.

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