Ученые: Устойчивые бактерии делают антибиотики менее эффективными

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В результате исследования было обнаружено, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), обладают эффективностью менее 50% при лечении таких детских инфекций, как пневмония, сепсис и менингит. Например, антибиотик цефтриаксон эффективен лишь в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — в менее чем половине случаев.
Устойчивость к противомикробным препаратам является одной из десяти основных угроз общественному здравоохранению в мире, согласно ВОЗ. Последние рекомендации ВОЗ по использованию антибиотиков были опубликованы в 2013 году, и авторы исследования считают, что эти рекомендации следует обновить на основе новых данных. Кроме того, необходимо уделить больше внимания разработке новых антибиотиков.