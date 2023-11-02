Ученые обнаружили остатки древней протопланеты

Предполагается, что при столкновении с Землей часть материала Тейи осталась на поверхности и образовала данные области. Они содержат в себе большое количество железа, которое, вероятно, происходит из мантии протопланеты. Исследователи отмечают, что такое разнообразие в составе мантии Земли свидетельствует о ее сложной и неоднородной структуре.