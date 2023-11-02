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Ученые обнаружили остатки древней протопланеты

2 ноября 2023, 06:20
Научные исследования позволили обнаружить на глубине трех километров под Африканской и Тихоокеанской тектоническими плитами две области, которые отличаются от окружающих их.

Ученые предполагают, что эти области могут быть остатками древней протопланеты Тей, которая столкнулась с Землей около 4,5 миллиарда лет назад, пишет Общественная служба новостей.

Предполагается, что при столкновении с Землей часть материала Тейи осталась на поверхности и образовала данные области. Они содержат в себе большое количество железа, которое, вероятно, происходит из мантии протопланеты. Исследователи отмечают, что такое разнообразие в составе мантии Земли свидетельствует о ее сложной и неоднородной структуре.

Возможно, что осколки Тейи были выброшены на поверхность Земли мантийными плюмами — потоками раскаленных материалов из недр планеты. Это объясняет присутствие таких областей на глубине, а также их отличие от окружающих материалов.

Это открытие позволяет лучше понять происхождение нашей Луны и ее взаимодействие с Землей. Ученые продолжают изучать эти области, чтобы расширить свои знания о формировании нашей планетной системы и вселенной в целом.

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