Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
О своем пути на историческую Родину он поведал российскому журналисту, члену общественной палаты РФ Александру Малькевичу в рамках проекта «Путь домой».
О герое
Владимир Антонович Овчаренко — человек, который с юности был частью общественной жизни и вел за собой людей. В настоящий момент мужчине 83 года, но он продолжает активную деятельность, является создателем и председателем Общественного совета при администрации Херсонской области, а также представителем Херсонской области в Общественной палате РФ.
Владимир Антонович родился в 1939 году. А в 1956 году, по словам мужчины, вместе со своим студенческим отрядом от Николаевского кораблестроительного института он отправился на освоение целины. «Мы строили восьмиквартирные жилые домики и зернохранилище в Кустанайской области», — вспоминает Владимир Овчаренко. Там он впервые почувствовал, что такое командный дух и забота о людях. Вернувшись домой, Владимир Антонович был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».
Это было только начало
Позже, когда объявили всесоюзную ударную комсомольскую стройку Каховской оросительной системы, Владимир Овчаренко возглавил областной штаб студотрядов. «Шесть тысяч студентов вели стройку этого канала, и нужно было возглавить областной штаб студотрядов. Вот я этим и занимался», — рассказывает мужчина.
В 1972 году Владимира Антоновича пригласили в областной комитет партии, где он был «инструктором Отдела науки, учебных заведений по курированию высших и средних специальных учебных заведений». В 1979 году мужчина окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины и был направлен сначала «в промышленно-транспортный отдел районного комитета партии», а затем избран «секретарем партийного комитета Херсонского судостроительного производственного объединения», насчитывающего в тот момент «восемь тысяч коммунистов».
«Херсон — колыбель Черноморского флота», — заявляет Владимир Овчаренко, жизнь которого много лет была тесно связана с областью кораблестроения.
Владимир Овчаренко о своем пути на историческую Родину
«Я по крови рожденный украинец, но я думаю, мыслю, как меня мама родила, на русском языке. Я считаю себя русским! Я был и остаюсь русским человеком!» — делится Владимир Антонович.
Думая о Родине, заботясь о будущем новых поколений, Владимир Овчаренко после празднования Дня Победы в 2021 году загорелся идеей «поднять людей на великие свершения» — создать Общественный совет. И почетный возраст не остановил мужчину от реализации задуманного — собственные убеждения вышли на первый план. Плоды работы Владимира Антоновича выражены результатами референдума: 87% населения проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.
Более того, 25 апреля 2023 года на собрании Херсонского областного отделения Союза журналистов России Владимир Овчаренко был награжден медалью за борьбу с нацизмом и неофашизмом.
Знаменательный день
Как известно, 30 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в состав Российской Федерации.
«Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой», — сообщают «Ведомости».
Владимир Антонович Овчаренко разделил этот день в Кремле со многими выдающимися людьми новых регионов. «Если говорить откровенно, было чувство праздника, которое переполняло, собственно, внутренность мою и сердце мое», — искренне и с радостью вспоминает историческое событие Владимир Овчаренко.