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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

иллюстрация

Со стеклом и без. В Омске определились с поставщиком новых остановочных павильонов

2 ноября 2023, 12:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске определились с поставщиком новых остановочных павильонов

Здешних пассажиров порадуют 58 свежими остановками, но не все будут застеклены.

Администрация города Омска подвела итоги электронного аукциона по определению поставщика новых остановочных павильонов. Договор будут заключать с ООО «СК Курс». Компании заплатят 8,7 млн рублей. Начальная стоимость контракта составляла 10,2 млн рублей.

Согласно представленным на сайте госзакупок данным, подрядная организация должна предоставить городу 58 конструкций для остановок общественного транспорта. При этом 45 павильонов будут изготовлены из стекла-триплекса, толщина которого составит не меньше шести миллиметров. 13 штук должны быть закрыты с двух сторон металлопрофилем синего цвета.

Предполагается, что 40 объектов будут защищать с трех сторон пассажиров от ветра и осадков стеклом. Поставщику также закажут пять павильонов со стеклом, но оно будет размещено только на задней стенке.

Во всех 58 остановках для омичей хотят поставить лавки и урны. Подрядчику необходимо поставить товар в течение месяца со дня заключения договора. Кстати, ООО «СК Курс» базируется в Омске. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов, производит окна и двери.

Добавим, что компания уже размещала остановочные павильоны в городе. С ней заключали контракт на сумму 33,7 млн рублей. Строители оборудовали заездные карманы, уложили тактильную плитку, установили знаки и ограждения в 19 точках.

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#Город#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Контракт#Подрядчик#Новости#Остановка#Алина Ясинская#Остановка общественного транспорта
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