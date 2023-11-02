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Самолет «Белавиа» Boeing 737 совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

2 ноября 2023, 06:45
Самолет компании «Белавиа», модель Boeing 737, приземлился в аэропорту Минска с поврежденным колесом шасси. Инцидент произошел во время рейса из Стамбула.

Представители компании сообщили, что бортовой самолет, модели Boeing 737-MAX 8, вылетел из Стамбула 1 ноября. При осмотре перед вылетом, в аэропорту было обнаружено возможное повреждение колеса. Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение о посадке в Минске. Полет прошел без происшествий, пишет Общественная служба новостей.

Посадка произошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на искусственной взлетно-посадочной полосе, двигатели были выключены, чтобы избежать перегрева шасси. Затем самолет был отбуксирован на стоянку. Причины повреждения колеса будут выясняться в ходе расследования.

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