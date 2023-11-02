Самолет «Белавиа» Boeing 737 совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

Посадка произошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на искусственной взлетно-посадочной полосе, двигатели были выключены, чтобы избежать перегрева шасси. Затем самолет был отбуксирован на стоянку. Причины повреждения колеса будут выясняться в ходе расследования.