С помощью «зонтичных» поручительств КМСП бизнесу удалось привлечь 181 млрд кредитов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Представителям малого и среднего бизнеса благодаря правительственному инструменту господдержки было выдано на 4% больше финансовых средств, чем за аналогичный период прошлого года, пишет tass.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, зачастую задействование в работе механизма «зонтичных» поручительств является не просто поддержкой для предпринимателей, желающих получить финансирование, а делает его получение в принципе возможным. В частности, это справедливо для заемщиков, у которых нет собственного залога для банковской организации. Представители бизнеса получают кредитные средства на приемлемых для них условиях. Покрывающие до половины кредитной суммы «зонтичные» поручительства упрощают процесс предоставления залога для предпринимателей. Бизнес при этом ничего не теряет, поскольку комиссию платит кредитная организация. Оформление такого поручительства производится в одном окне — вместе с кредитным займом.
За три квартала текущего года в число лучших субъектов федерации по абсолютным показателям финансовой поддержки малых и средних предприятий вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, где предприниматели привлекли под «зонтичные» поручительства соответственно 40,1 млрд, 14,3 млрд и 13,3 млрд рублей. В пятерке лидеров также оказались Кубань и Свердловская область — здесь бизнесу удалось привлечь 7,7 млрд и 6,9 млрд рублей кредитных средств.
За девятимесячный период самый стремительный прирост финансовой поддержки МСП зафиксирован в сферах гостиничного бизнеса и общественного питания, где сумма выданных под «зонтичные» поручительства займов достигла 4,9 млрд рублей, что соответствует приросту в 1,8 раза. В сфере услуг за аналогичный период зафиксирован 1,5-кратный прирост — до 1,4 млрд рублей.
По объему оформления кредитных займов под «зонтичные» поручительства первым стал Альфа-Банк с 59 млрд рублей, предоставленных бизнесу. На втором месте — Сбер с 52 млрд рублей, а на третьем — банк ВТБ с 25 млрд рублей выданных кредитов.
Следует отметить, что механизм «зонтичных» поручительств был запущен в рамках поручения Президента РФ. Его реализация осуществляется в соответствии с требованиями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и курируется первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым.