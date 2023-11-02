С помощью «зонтичных» поручительств КМСП бизнесу удалось привлечь 181 млрд кредитов

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, зачастую задействование в работе механизма «зонтичных» поручительств является не просто поддержкой для предпринимателей, желающих получить финансирование, а делает его получение в принципе возможным. В частности, это справедливо для заемщиков, у которых нет собственного залога для банковской организации. Представители бизнеса получают кредитные средства на приемлемых для них условиях. Покрывающие до половины кредитной суммы «зонтичные» поручительства упрощают процесс предоставления залога для предпринимателей. Бизнес при этом ничего не теряет, поскольку комиссию платит кредитная организация. Оформление такого поручительства производится в одном окне — вместе с кредитным займом.