Ростов можно будет смело назвать городом миллиона тюльпанов

Уточняется, что в городе высадят тюльпаны розового, белого, желтого и красного оттенков. Тюльпаны расцветают весной, но сажать их нужно уже осенью, поэтому работы уже начались в некоторых ростовских парках, скверах и на объектах улично-дорожной сети. Сначала цветами украсят пр. Стачки, ул. Пушкинскую, ул. Левобережную, ул. Таганрогскую, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, ул. Малиновского, Покровский сквер, а потом и другие территории города.