Ростов можно будет смело назвать городом миллиона тюльпанов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как отмечают в горадминистрации, тюльпан — это красивый цветок и символ расцветающей природы, поэтому чем больше в городе будет тюльпанов, тем красочнее и живее он заиграет весной, пишет rostovgazeta.ru.
«В следующем году донская столица отметит свое 275-летие, и с таким количеством цветов город станет красивее и наряднее», — говорит Алексей Логвиненко.
Уточняется, что в городе высадят тюльпаны розового, белого, желтого и красного оттенков. Тюльпаны расцветают весной, но сажать их нужно уже осенью, поэтому работы уже начались в некоторых ростовских парках, скверах и на объектах улично-дорожной сети. Сначала цветами украсят пр. Стачки, ул. Пушкинскую, ул. Левобережную, ул. Таганрогскую, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, ул. Малиновского, Покровский сквер, а потом и другие территории города.