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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Ростов можно будет смело назвать городом миллиона тюльпанов

Ростов можно будет смело назвать городом миллиона тюльпанов

2 ноября 2023, 14:17
Фото: пресс-служба Администрации города
В рамках осенней волны озеленения в Ростове-на-Дону высадят более одного миллиона тюльпанов. Традицию осеннего тюльпанонасаждения заложил глава городской администрации Алексей Логвиненко несколько лет назад.

Как отмечают в горадминистрации, тюльпан — это красивый цветок и символ расцветающей природы, поэтому чем больше в городе будет тюльпанов, тем красочнее и живее он заиграет весной, пишет rostovgazeta.ru.

«В следующем году донская столица отметит свое 275-летие, и с таким количеством цветов город станет красивее и наряднее», — говорит Алексей Логвиненко.

Уточняется, что в городе высадят тюльпаны розового, белого, желтого и красного оттенков. Тюльпаны расцветают весной, но сажать их нужно уже осенью, поэтому работы уже начались в некоторых ростовских парках, скверах и на объектах улично-дорожной сети. Сначала цветами украсят пр. Стачки, ул. Пушкинскую, ул. Левобережную, ул. Таганрогскую, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, ул. Малиновского, Покровский сквер, а потом и другие территории города.

Фото: пресс-служба Администрации города
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