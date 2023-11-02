Россия нарастила золотой запас до пятого места в мире

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
За этот месяц запасы золота выросли на 44 тонны или на 2%. Однако, из-за снижения стоимости золота в конце сентября, общая стоимость вложений в драгметалл сократилась на 3% до 140,5 миллиарда долларов, пишет Общественная служба новостей.
Абсолютными лидерами являются США с 8,1 тысячи тоннами золота. За ними следуют Германия, Италия и Франция. В десятку стран с самыми большими золотыми запасами также входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.