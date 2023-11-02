Россия нарастила золотой запас до пятого места в мире

За этот месяц запасы золота выросли на 44 тонны или на 2%. Однако, из-за снижения стоимости золота в конце сентября, общая стоимость вложений в драгметалл сократилась на 3% до 140,5 миллиарда долларов, пишет Общественная служба новостей.