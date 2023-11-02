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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

иллюстрация

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

2 ноября 2023, 11:44
Фото: Город55
иллюстрация
Глава страны допускает вероятные ядерные испытания.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ратификация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отзывается. Это случилось сегодня, 2 ноября. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В октябре, 18 числа, Госдума приняла закон в третьем чтении. Через несколько дней, 25 числа, сенаторы Совета Федерации единогласно его приняли.

Глава Российской Федерации допустил проведение испытаний ядерного оружия на заседании дискуссионного клуба «Валдай». При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

Путин уточнил, что принятие соответствующего закона является зеркальной мерой. Власти США подписали этот же документ, но только не ратифицировали его. В Кремле позже дополнили слова президента, заявив, что намерения проводить ядерные эксперименты у российских властей пока нет. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний разрушать не планируют.

Напомним, что его приняли в 1996 году, но он так и не вступил в силу. Документ не был подписан Индией, Пакистаном и Северной Кореей. США, Израиль, Китай, Египет и Иран не ратифицировали.

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#Политика#Омская область#Владимир Путин#Новости#Ядерное оружие#Алина Ясинская
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