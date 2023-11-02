Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Путин уточнил, что принятие соответствующего закона является зеркальной мерой. Власти США подписали этот же документ, но только не ратифицировали его. В Кремле позже дополнили слова президента, заявив, что намерения проводить ядерные эксперименты у российских властей пока нет. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний разрушать не планируют.