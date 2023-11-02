Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

После переезда в Израиль Пугачева не поддерживала контактов несколько месяцев. Только 31 октября она опубликовала фотографию с семьей, но запретила комментировать ее. В подписи к посту артистка написала: «Продолжаем жить». Это было ее единственное сообщение после обострения палестино-израильского конфликта.