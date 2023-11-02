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Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

2 ноября 2023, 18:16
Алла Пугачева вернулась в Россию через пограничный переход в Псковской области, после того как ее подруга рассказала о ее желании вернуться на Родину и назвала переезд за границу ошибкой.

Знаменитая певица Алла Пугачева возвращается в Россию. Она пересекла границу через пограничный переход в Псковской области. Сообщается, что Пугачева уехала на черной Toyota Camry и прибыла в Россию одна, пишет 360tv.ru.

Ранее подруга певицы, дизайнер Любовь Аксенова, рассказала, что Пугачева сильно скучает и хочет вернуться на Родину. Она называет свое пребывание за границей «большой ошибкой».

После переезда в Израиль Пугачева не поддерживала контактов несколько месяцев. Только 31 октября она опубликовала фотографию с семьей, но запретила комментировать ее. В подписи к посту артистка написала: «Продолжаем жить». Это было ее единственное сообщение после обострения палестино-израильского конфликта.

В конце октября появились слухи в СМИ о проблемах в семье звезды. Газеты писали о том, что Пугачева хочет вернуться в Россию.

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