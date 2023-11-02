Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Знаменитая певица Алла Пугачева возвращается в Россию. Она пересекла границу через пограничный переход в Псковской области. Сообщается, что Пугачева уехала на черной Toyota Camry и прибыла в Россию одна, пишет 360tv.ru.
Ранее подруга певицы, дизайнер Любовь Аксенова, рассказала, что Пугачева сильно скучает и хочет вернуться на Родину. Она называет свое пребывание за границей «большой ошибкой».
После переезда в Израиль Пугачева не поддерживала контактов несколько месяцев. Только 31 октября она опубликовала фотографию с семьей, но запретила комментировать ее. В подписи к посту артистка написала: «Продолжаем жить». Это было ее единственное сообщение после обострения палестино-израильского конфликта.
В конце октября появились слухи в СМИ о проблемах в семье звезды. Газеты писали о том, что Пугачева хочет вернуться в Россию.