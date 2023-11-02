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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

Принцесса Фиона. Топ-модель из Омска Рослякова снялась в зарубежном фэнтези-фильме

2 ноября 2023, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

Топ-модель из Омска Рослякова снялась в зарубежном фэнтези-фильме

Премьера кинокартины состоялась на днях, правда, только в США.

Уроженка Омска стала звездой зарубежного фэнтези-фильма. Он называется Spiderlily. Над картиной работала режиссер Эмбер Грей. Сниматься в кино пригласили топ-модель из Омска Владу Рослякову.

«Это фэнтези от несравненной Эмбер Грей уже получило несколько наград и до сих пор сияет на фестивалях! Не могу дождаться, когда мир увидит это волшебство!» — написала девушка в своих социальных сетях.

По данным открытых интернет-источников, это короткометражный фильм. Рослякова сыграла в нем принцессу Фиону. Премьера состоялась вчера, 1 ноября, в Северной Америке. Кинокартину представила компания Andromeda Pictures.

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