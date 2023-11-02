Принцесса Фиона. Топ-модель из Омска Рослякова снялась в зарубежном фэнтези-фильме

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Уроженка Омска стала звездой зарубежного фэнтези-фильма. Он называется Spiderlily. Над картиной работала режиссер Эмбер Грей. Сниматься в кино пригласили топ-модель из Омска Владу Рослякову.
«Это фэнтези от несравненной Эмбер Грей уже получило несколько наград и до сих пор сияет на фестивалях! Не могу дождаться, когда мир увидит это волшебство!» — написала девушка в своих социальных сетях.
По данным открытых интернет-источников, это короткометражный фильм. Рослякова сыграла в нем принцессу Фиону. Премьера состоялась вчера, 1 ноября, в Северной Америке. Кинокартину представила компания Andromeda Pictures.