Полтора миллиона километров: в Омске ищут перевозчика для маршрута №51

Объем услуги в этой ситуации измеряется в километрах, и транспорт подрядчика должен в течение 2024 года проехать по маршруту в общей сложности 1 млн 560 тысяч 860 км (больше 4200 км в день). Речь идет о 18 автобусах, как минимум 7 из которых должны работать на компримированном природном газе, а по крайней мере 4 должны быть оборудованы для перевозки инвалидов.