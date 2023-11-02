Полтора миллиона километров: в Омске ищут перевозчика для маршрута №51

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Департамент контрактной системы администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку, касающуюся пассажирских перевозок. На этот раз речь идет о маршруте №51, который соединяет поселки Привокзальный и Амурский (СНТ «Заря-3» и «Березка»). Чиновники ищут подрядчика, который бы обеспечил регулярные пассажирские перевозки на этом маршруте по регулируемому тарифу.
Объем услуги в этой ситуации измеряется в километрах, и транспорт подрядчика должен в течение 2024 года проехать по маршруту в общей сложности 1 млн 560 тысяч 860 км (больше 4200 км в день). Речь идет о 18 автобусах, как минимум 7 из которых должны работать на компримированном природном газе, а по крайней мере 4 должны быть оборудованы для перевозки инвалидов.
Начальная цена контракта — 78 тысяч рублей. Прием заявок начался 31 октября и будет продолжаться до 9 ноября.
Отметим, что поиск перевозчиков на маршруты №29 и 45, тоже связанные с Амурским поселком, администрации пришлось приостановить по требованию антимонопольщиков: в ФАС поступила жалоба о неправомерном формате конкурса.