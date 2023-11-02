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Полтора миллиона километров: в Омске ищут перевозчика для маршрута №51

Полтора миллиона километров: в Омске ищут перевозчика для маршрута №51

2 ноября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Подрядчик должен будет запустить 18 автобусов на маршруте, соединяющем Амур с Привокзальным поселком.

Департамент контрактной системы администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку, касающуюся пассажирских перевозок. На этот раз речь идет о маршруте №51, который соединяет поселки Привокзальный и Амурский (СНТ «Заря-3» и «Березка»). Чиновники ищут подрядчика, который бы обеспечил регулярные пассажирские перевозки на этом маршруте по регулируемому тарифу.

Объем услуги в этой ситуации измеряется в километрах, и транспорт подрядчика должен в течение 2024 года проехать по маршруту в общей сложности 1 млн 560 тысяч 860 км (больше 4200 км в день). Речь идет о 18 автобусах, как минимум 7 из которых должны работать на компримированном природном газе, а по крайней мере 4 должны быть оборудованы для перевозки инвалидов.

Начальная цена контракта — 78 тысяч рублей. Прием заявок начался 31 октября и будет продолжаться до 9 ноября.

Отметим, что поиск перевозчиков на маршруты №29 и 45, тоже связанные с Амурским поселком, администрации пришлось приостановить по требованию антимонопольщиков: в ФАС поступила жалоба о неправомерном формате конкурса.

На паузе. Из-за жалобы в Омске приостановили конкурс по двум магистральным маршрутам
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#Омск#Госзакупки#Новости#Пассажирский транспорт#Николай Эйхвальд
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