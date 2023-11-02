Подорлик с покусанным крылом. Омские прокуроры спасли редкую птицу

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
В Омской области в лесу под Крутинкой нашли раненную крупную птицу. Ее обнаружили сотрудники прокуратуры во время рейда по соблюдению пожарной безопасности.
Ветеринары осмотрели птицу, выяснилось, что это большой подорлик, занесенный в Красную Книгу России. Врачи диагностировали гнойную кусанную рану крыла. Птице оказали помощь и направили на реабилитацию в центр «Халзан» в Свердловской области.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи спасли раненую сову. Птицу с поломанными крыльями нашли в парке.