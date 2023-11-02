Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Иллюстрация

Подорлик с покусанным крылом. Омские прокуроры спасли редкую птицу

2 ноября 2023, 03:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области сотрудники прокуратуры спасли краснокнижную птицу

Пернатого питомца отправили на реабилитацию в Свердловскую область.

В Омской области в лесу под Крутинкой нашли раненную крупную птицу. Ее обнаружили сотрудники прокуратуры во время рейда по соблюдению пожарной безопасности.

Ветеринары осмотрели птицу, выяснилось, что это большой подорлик, занесенный в Красную Книгу России. Врачи диагностировали гнойную кусанную рану крыла. Птице оказали помощь и направили на реабилитацию в центр «Халзан» в Свердловской области.

У птицы было покусано крылоУ птицы было покусано крыло
У птицы было покусано крыло
Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 рассказывал, что омичи спасли раненую сову. Птицу с поломанными крыльями нашли в парке.

Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях
Узнать подробнее
#Омская область#Прокуратура#Красная Книга#Свердловская область#Крутинский район#Птица#Евгений Игишев#Реабилитация#Окружающая среда#Орел
Подпишитесь
Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов
Вчера, 09:03
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Вчера, 13:03
Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков
Вчера, 12:16
Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Вчера, 06:11
Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко
Вчера, 11:56
Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления
Сегодня, 02:38