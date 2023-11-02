Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств

Деньги на возведение школы в Исилькуле были выделены в рамках нацпроекта «Образование». Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школу сейчас не превышает 39%. Кроме того, в ходе проверки было отмечено, что госконтракт между региональным министерством строительства и бюджетным учреждением «Омскоблстройзаказчик» был заключен на условиях, при которых можно было «затягивать» со сроками и выводом денег.