Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Деньги на возведение школы в Исилькуле были выделены в рамках нацпроекта «Образование». Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школу сейчас не превышает 39%. Кроме того, в ходе проверки было отмечено, что госконтракт между региональным министерством строительства и бюджетным учреждением «Омскоблстройзаказчик» был заключен на условиях, при которых можно было «затягивать» со сроками и выводом денег.
Работы на объекте ведутся с серьезным отставанием от графика, контроль строительства со стороны регионального министерства строительства и заказчика не осуществлялся. Это повлекло за собой увеличение стоимости строительных работ более чем на 64%.
В пресс-службах прокуратуры и следственного комитета Омской области также отметили, что во время выполнения работ на счета третьих лиц были перечислены бюджетные средства в сумме свыше 58 млн рублей, предназначавшиеся для фактически невыполненных строительных работ. Участники сговора злоупотребляли своими должностными полномочиями, в следствие чего из бюджета была похищена кратная сумма.
По материалам прокуратуры следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сейчас проводятся обыски и другие следственные действия.