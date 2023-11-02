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Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств

2 ноября 2023, 11:12
Фото: Midjourney
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Во время строительства школы в Исилькуле было похищено больше 58 млн рублей

В отношении сотрудников Министерства строительства Омской области и подрядчика возбуждено уголовное дело.

Деньги на возведение школы в Исилькуле были выделены в рамках нацпроекта «Образование». Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школу сейчас не превышает 39%. Кроме того, в ходе проверки было отмечено, что госконтракт между региональным министерством строительства и бюджетным учреждением «Омскоблстройзаказчик» был заключен на условиях, при которых можно было «затягивать» со сроками и выводом денег.

Работы на объекте ведутся с серьезным отставанием от графика, контроль строительства со стороны регионального министерства строительства и заказчика не осуществлялся. Это повлекло за собой увеличение стоимости строительных работ более чем на 64%.

В пресс-службах прокуратуры и следственного комитета Омской области также отметили, что во время выполнения работ на счета третьих лиц были перечислены бюджетные средства в сумме свыше 58 млн рублей, предназначавшиеся для фактически невыполненных строительных работ. Участники сговора злоупотребляли своими должностными полномочиями, в следствие чего из бюджета была похищена кратная сумма.

По материалам прокуратуры следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сейчас проводятся обыски и другие следственные действия.

#Видео#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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