Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Омске 54-летний мужчина попал под поезд на станции Пламя, сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе транспортной полиции.
Омич переходил пути в неположенном месте. По предварительным данным, он был пьян. Машинист локомотива увидел человека на путях, подал сигнал и затормозил состав, но трагедии избежать не удалось. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
В транспортной полиции напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности.
Аналогичное ЧП произошло в конце октября. 39-летнего мужчину сбил пассажирский поезд, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте недалеко от станции Локомотивная.