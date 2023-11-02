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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:16

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Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд

2 ноября 2023, 04:14
Фото: 1MI
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В Омске грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Машинист затормозил состав, но трагедии избежать не удалось.

В Омске 54-летний мужчина попал под поезд на станции Пламя, сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе транспортной полиции.

Омич переходил пути в неположенном месте. По предварительным данным, он был пьян. Машинист локомотива увидел человека на путях, подал сигнал и затормозил состав, но трагедии избежать не удалось. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В транспортной полиции напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности.

Аналогичное ЧП произошло в конце октября. 39-летнего мужчину сбил пассажирский поезд, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте недалеко от станции Локомотивная.

#Происшествия#Омск#Травма#Поезд#Пешеход#Погиб#Евгений Игишев#Грузовой поезд#Сбил поезд#Опьянение
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