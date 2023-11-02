Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»

В августе ему одобрили проекты строительства двух одинаковых высоток на пересечении улиц Перелета и Шаронова. Два соседних участка, где развернется стройка Золотов получил в аренду в феврале и марте 2023 года за 30,8 и 64,2 млн рублей в год.