Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Омске «Строительно-производственная компания „КСМ“» снова получила положительное заключение на проект строительства жилого дома в ЖК «Прибрежный-2». Как стало известно Городу55, его выдал «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Первый разрешительный документ застройщику выдали два месяца назад.
Речь идет о первом и втором этапах строительства многоэтажного дома №3. Сам жилой комплекс «Прибрежный-2» находится в границах улиц Перелета и Крупской.
Застройщиком выступает местная компания «КСМ», учредителем которой является Михаил Ольшанский. В прошлом году выросла и выручка, и чистая прибыль компании: первая до 307 млн рублей, вторая — до 4,1 млн рублей.
Проектную документацию для фирмы Ольшанского разработала архитектурная мастерская «Ама», созданная еще в 1999 году. В июле этого года ее новым владельцем вместо Владимира Мальцева стал омский застройщик Олег Золотов. Он, кстати, и сам собирается строить дома в Прибрежном.
В августе ему одобрили проекты строительства двух одинаковых высоток на пересечении улиц Перелета и Шаронова. Два соседних участка, где развернется стройка Золотов получил в аренду в феврале и марте 2023 года за 30,8 и 64,2 млн рублей в год.