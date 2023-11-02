Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Иллюстрация

Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»

2 ноября 2023, 05:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стройфирме Ольшанского одобрили проект многоэтажки в омском ЖК «Прибрежный-2»

Над проектом работала «Архитектурная мастерская „Ама“», зарегистрированная в 1999 году.

В Омске «Строительно-производственная компания „КСМ“» снова получила положительное заключение на проект строительства жилого дома в ЖК «Прибрежный-2». Как стало известно Городу55, его выдал «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Первый разрешительный документ застройщику выдали два месяца назад.

Речь идет о первом и втором этапах строительства многоэтажного дома №3. Сам жилой комплекс «Прибрежный-2» находится в границах улиц Перелета и Крупской.

Застройщиком выступает местная компания «КСМ», учредителем которой является Михаил Ольшанский. В прошлом году выросла и выручка, и чистая прибыль компании: первая до 307 млн рублей, вторая — до 4,1 млн рублей.

Проектную документацию для фирмы Ольшанского разработала архитектурная мастерская «Ама», созданная еще в 1999 году. В июле этого года ее новым владельцем вместо Владимира Мальцева стал омский застройщик Олег Золотов. Он, кстати, и сам собирается строить дома в Прибрежном.

В августе ему одобрили проекты строительства двух одинаковых высоток на пересечении улиц Перелета и Шаронова. Два соседних участка, где развернется стройка Золотов получил в аренду в феврале и марте 2023 года за 30,8 и 64,2 млн рублей в год.

Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Юлия Истомина#Михаил Ольшанский
Подпишитесь
«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн
Сегодня, 04:48
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Вчера, 13:03
Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»
Сегодня, 08:06
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Сегодня, 08:51
Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:47