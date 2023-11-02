Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Мэрия Омска отказалась от подрядчиков и сама начала заниматься видеонаблюдением

Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия

2 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI

Мэрия Омска отказалась от подрядчиков и сама начала заниматься видеонаблюдением

Нововведение сэкономит городской бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.

Об отказе от подрядчиков сообщил Сергей Шелест. Теперь вопросом сбора материала с камер наружного видеонаблюдения будет заниматься один из отделов Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Также мэр отметил, что такой подход позволит сэкономить 9 миллионов городского бюджета и обеспечить оперативное наблюдение за районами Омска.

В планах мэрии установка еще 88 камер видеонаблюдения на 44 площадках сбора мусора, которые будут установлены для борьбы с нарушителями правил обращения с отходами. При случае видеофиксации нарушения, записи будут предоставлены суду для дальнейшего взыскания ущерба.

Две компании поставят в подземные переходы Омска камеры видеонаблюдения
Узнать подробнее
#Видео#Омск#Омская область#Видеозапись#Новости#Охрана#Камеры видеонаблюдения#Камера видеофиксации#Видеонаблюдение#Анастасия Баянова#Видеорегистраторы
Подпишитесь
«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн
Сегодня, 04:48
Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств
Сегодня, 09:41
Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств
Сегодня, 11:12
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Сегодня, 08:51
Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:47
Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина
Сегодня, 10:59