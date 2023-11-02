Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Об отказе от подрядчиков сообщил Сергей Шелест. Теперь вопросом сбора материала с камер наружного видеонаблюдения будет заниматься один из отделов Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Также мэр отметил, что такой подход позволит сэкономить 9 миллионов городского бюджета и обеспечить оперативное наблюдение за районами Омска.
В планах мэрии установка еще 88 камер видеонаблюдения на 44 площадках сбора мусора, которые будут установлены для борьбы с нарушителями правил обращения с отходами. При случае видеофиксации нарушения, записи будут предоставлены суду для дальнейшего взыскания ущерба.