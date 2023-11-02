Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия

В планах мэрии установка еще 88 камер видеонаблюдения на 44 площадках сбора мусора, которые будут установлены для борьбы с нарушителями правил обращения с отходами. При случае видеофиксации нарушения, записи будут предоставлены суду для дальнейшего взыскания ущерба.