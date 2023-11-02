Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. В Омской области мужчина угнал у друга машину, сжег ее, и уснул в стоге сена
О происшествии стало известно сегодня. Потерпевший рассказал полиции, что накануне выпивал со своим 24-летним знакомым. После застолья мужчина уснул, а когда проснулся обнаружил пропажу приятеля и машины. После задержания угонщик рассказал о свои приключениях: он угнал автомобиль, так как решил покататься, но улетел в кювет, после чего машина загорелась. После чего мужчина лег спать в стогу сена, так как не нашел дорогу к дому. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Сумма заявленного ущерба составила 350 тысяч рублей.
Новость №2. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
В Гидрометцентре РФ представили прогноз погоды в Омской области на новый месяц. Так, в ноябре 2023 года холод может отступить, синоптики прогнозируют, что в преддверии зимы вполне возможно потепление примерно на 0,7 градуса. Как правило, среднемесячная температура в ноябре составляет -6,9 градусов. В светлое время суток может быть от -3 до -8. В период похолодания вероятно -14… -19 градусов. Ночью возможно -13… -18 градусов, но вероятно и -22… -27.
Новость №3. В Омске экс-полицейского отправили в колонию за крышевание табачных ларьков
Сегодня следственное управление сообщило о вынесении приговора бывшему начальнику отдела полиции № 7 Антону Козлову. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По информации следователей, сотрудник УМВД действовал в интересах своей знакомой с июня по сентябрь 2022 года. Предпринимательница торговала поддельными сигаретами, а Козлов покровительствовал ее бизнес. По ч. 3 ст. 286 УК РФ его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший начальник отдела полиции будет в колонии общего режима.