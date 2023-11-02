Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня

О происшествии стало известно сегодня. Потерпевший рассказал полиции, что накануне выпивал со своим 24-летним знакомым. После застолья мужчина уснул, а когда проснулся обнаружил пропажу приятеля и машины. После задержания угонщик рассказал о свои приключениях: он угнал автомобиль, так как решил покататься, но улетел в кювет, после чего машина загорелась. После чего мужчина лег спать в стогу сена, так как не нашел дорогу к дому. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Сумма заявленного ущерба составила 350 тысяч рублей.