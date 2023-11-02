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Михаил Кравец благодарен команде за игру

Наставник омского «Авангарда» о победе над СКА: «Приятно побеждать в родном городе»

2 ноября 2023, 20:37
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец благодарен команде за игру

Главный тренер омского «Авангарда» рад побеждать СКА в родном Санкт-Петербурге

Михаил Кравец признался, что благодарен команде за эту приятный выигрыш.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над питерским СКА со счетом 5:3.

«Сложная и напряженная игра бала против очень приличной команды. Мы показали хороший хоккей, да и много интересного было в игре. Я рад, что „Авангард“ проявил и мужество и характер. Вратарь отлично отыграл, и ребята меня порадовали этой победой, за что я им очень благодарен. Одержать победу в родном городе всегда приятно», — заявил Кравец.

В предыдущих выездных сериях «ястребы» неизменно уступали в первых играх, а сегодня, по мнению тренера, сломали этот шаблон.

«Наконец-то в выездных сериях мы выиграли первую игру, от этого и будем отталкиваться дальше, поскольку в дороге совсем другое настроение. Структура игры мне в целом понравилась, да, где-то немного упустили, — при счете 4:1 стали пятиться и обороняться. Тут просто не всегда хватает уверенности, у нас много молодых ребят, потому и ошибки естественны. Однако сегодня ошибались наглому», — уверен Михаил Кравец.

Напомним, в этой игре капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оформил первый в своей карьере хет-трик.

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