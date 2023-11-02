На паузе. Из-за жалобы в Омске приостановили конкурс по двум магистральным маршрутам

Добавим, что перевозчику дептранс за четыре года работы готов заплатить почти 1,9 млрд рублей. По условиям конкурса, на каждом маршруте в будни должно работать по 22 автобуса большого класса, а в выходные и праздники — 15-16 автобусов большого класса. В настоящий момент маршрут №29 («Микрорайон Первокирпичный» — «Омский нефтеперерабатывающий завод») и №45 («Микрорайон Ясная Поляна» — «Микрорайон Амурский-2») обслуживает пассажирское предприятие №8.