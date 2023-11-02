На паузе. Из-за жалобы в Омске приостановили конкурс по двум магистральным маршрутам

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
В Омске завтра должны были подвести итоги аукциона на поиск перевозчика, которому до 2027 года необходимо обслуживать маршруты №29 и №45. Они с 1 декабря 2023 года станут магистральными, что подразумевает работу с 6 утра до полуночи и небольшой интервал движения.
Но определение подрядчика пришлось приостановить по требованию Федеральной антимонопольной жалобы. Поводом для этого стала поступившая жалоба от ООО «Лидер», зарегистрированного в Москве. Заявитель посчитал, что омский департамент транспорта неправомерно проводит закупку «путем открытого конкурса в электронной форме вместо электронного аукциона».
Московский «Лидер», подавший жалобу, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем и директором компании значится Расул Данчаров. В прошлом году выручка «Лидера» составила 14,4 млн рублей, чистая прибыль сократилась до 305 тысяч.
Добавим, что перевозчику дептранс за четыре года работы готов заплатить почти 1,9 млрд рублей. По условиям конкурса, на каждом маршруте в будни должно работать по 22 автобуса большого класса, а в выходные и праздники — 15-16 автобусов большого класса. В настоящий момент маршрут №29 («Микрорайон Первокирпичный» — «Омский нефтеперерабатывающий завод») и №45 («Микрорайон Ясная Поляна» — «Микрорайон Амурский-2») обслуживает пассажирское предприятие №8.