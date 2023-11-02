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Общественный транспорт

На паузе. Из-за жалобы в Омске приостановили конкурс по двум магистральным маршрутам

2 ноября 2023, 03:38
Фото: Город55
Общественный транспорт

В Омске временно приостановили поиск перевозчика для маршрутов №29 и №45

Контракт с перевозчиком собираются заключить на четыре года с 1 декабря 2023-го.

В Омске завтра должны были подвести итоги аукциона на поиск перевозчика, которому до 2027 года необходимо обслуживать маршруты №29 и №45. Они с 1 декабря 2023 года станут магистральными, что подразумевает работу с 6 утра до полуночи и небольшой интервал движения.

Но определение подрядчика пришлось приостановить по требованию Федеральной антимонопольной жалобы. Поводом для этого стала поступившая жалоба от ООО «Лидер», зарегистрированного в Москве. Заявитель посчитал, что омский департамент транспорта неправомерно проводит закупку «путем открытого конкурса в электронной форме вместо электронного аукциона».

Московский «Лидер», подавший жалобу, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем и директором компании значится Расул Данчаров. В прошлом году выручка «Лидера» составила 14,4 млн рублей, чистая прибыль сократилась до 305 тысяч.

Добавим, что перевозчику дептранс за четыре года работы готов заплатить почти 1,9 млрд рублей. По условиям конкурса, на каждом маршруте в будни должно работать по 22 автобуса большого класса, а в выходные и праздники — 15-16 автобусов большого класса. В настоящий момент маршрут №29 («Микрорайон Первокирпичный» — «Омский нефтеперерабатывающий завод») и №45 («Микрорайон Ясная Поляна» — «Микрорайон Амурский-2») обслуживает пассажирское предприятие №8.

Катайся, сколько надо. В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным
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#Омск#Перевозчики#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Автобус#УФАС#Госзакупки#Новости#Жалоба#Юлия Истомина#Магистральный маршрут
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