Международный олимпийский комитет дискриминировал россиян, но поддержал Израиль

Международный олимпийский комитет в своих заявлениях подчеркнул, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств. В то же время, они призвали всех участников Игр воздержаться от дискриминации на основе национальности или политических взглядов. Таким образом, МОК выразил свое недовольство ситуацией в Газе и подчеркнул важность борьбы с дискриминацией на всех уровнях. Организация также заявила о том, что будет наказывать нарушителей этого принципа, пишет 360tv.ru.