Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Международный олимпийский комитет в своих заявлениях подчеркнул, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств. В то же время, они призвали всех участников Игр воздержаться от дискриминации на основе национальности или политических взглядов. Таким образом, МОК выразил свое недовольство ситуацией в Газе и подчеркнул важность борьбы с дискриминацией на всех уровнях. Организация также заявила о том, что будет наказывать нарушителей этого принципа, пишет 360tv.ru.
Однако, в контексте российских и белорусских атлетов, лишенных возможности выступать на международных соревнованиях из-за различных причин, МОК не предложил никаких изменений или возмещения. Тем временем, комитет оказал поддержку спортсменам из Израиля, которых можно считать пострадавшими от дискриминации.
Таким образом, позиция Международного олимпийского комитета вызывает вопросы о принципах и справедливости, которые организация должна придерживаться. Вместо того чтобы рассматривать каждого спортсмена как индивидуальную личность, отвечающую только за свои действия, комитет, кажется, выбирает, кому следует нести ответственность за общие проблемы. Это вызывает негативные эмоции и недоверие к международным спортивным структурам.