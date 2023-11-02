Манипуляции и контроль. Омичка довела коллегу до психического расстройства

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
В Омском областном суде рассмотрели уголовное дело местной жительницы С. Орловой, которую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ((ч. 1 ст. 111 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляция была подана на приговор Первомайского районного суда.
Установлено, что 23-летняя омичка работала делопроизводителем в ООО НПО «Мостовик» в 2008 году. Там она познакомилась с коллегой, которая трудилась инженером-проектировщиком.
Узнав женщину ближе, Орлова начала ее контролировать и манипулировать. В течение долгого времени потерпевшая терпела психическое и психологическое насилие. Новая подруга внушала ей тревогу и убеждала, что женщине и ее родителям угрожает опасность, в том числе от вымышленных людей. При этом информация подавалась в такой форме, что, мол, приятельница желает добра.
На этом фоне у женщины развилось психическое расстройство. Орлова контролировала ее с 2008 по 2020 годы, получая деньги и различное имущество, в том числе ювелирные украшения. На эти средства манипуляторша якобы покупала лекарства и заказывала молебны за здравие, организовывала лечение для выздоровления. В общей сложности злоумышленница похитила больше 12 млн рублей.
Орлова частично признала вину. Ее приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ. За мошенничество она отсидит четыре года в колонии общего режима, постановил суд первой инстанции.
Потерпевшая получила больше восьми млн рублей в счет материального ущерба, а также 500 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Для этого на банковские счета и квартиры Орловой наложили арест. Ее взяли из зала суда сразу под стражу после вынесения приговора. Поданная апелляционная жалоба не принесла результатов, в областном суде решили оставить приговор без изменения.