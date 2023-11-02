Манипуляции и контроль. Омичка довела коллегу до психического расстройства

Узнав женщину ближе, Орлова начала ее контролировать и манипулировать. В течение долгого времени потерпевшая терпела психическое и психологическое насилие. Новая подруга внушала ей тревогу и убеждала, что женщине и ее родителям угрожает опасность, в том числе от вымышленных людей. При этом информация подавалась в такой форме, что, мол, приятельница желает добра.