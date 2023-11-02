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Лимаренко обсудил с представителем ВВО возможность передачи земли военных Сахалину

2 ноября 2023, 06:02
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с замкомандующего Восточным военным округом Михаилом Носулевым. В рамках диалога шла речь о возможности передачи участков земли, принадлежащих Министерству обороны РФ, в собственность островного региона.

Работа по переводу земельных участков в ведение областного правительства и муниципальных властей — важный вопрос для многих жителей Сахалина и Курил. Это позволит оперативно решать массу срочных задач, в том числе связанных с проблемами ЖКХ, коммунального и дорожного обслуживания, строительства и социальной инфраструктуры. В частности, речь идет о территориях бывших военных городков, которые находятся в районах Сахалинской области. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, важно, чтобы современные жилмассивы были в удобных для островитян местах.

«В ряде случаев нам удается найти неиспользуемые участки с очень хорошими параметрами, на которых мы ничего не можем сделать. Речь идет о землях Минобороны РФ, где фактически находятся пустыри и разрушенные здания, а также находящиеся под объектами Минобороны, ранее переданными в муниципальную собственность. Сегодня мы говорим об участках, расположенных в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Курильском районах. На этих землях мы хотим построить жилые дома, школы, детские сады, создать общественные пространства для семейного отдыха, развивать туризм, проводить ремонт переданного от Минобороны имущества», — подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство Сахалинской области

Среди конкретных участков, которые предлагается передать в собственность островного региона и муниципальных образований, — территория к северо-западу от перекрестка улиц Пуркаева и Попова в Южно-Сахалинске. Там планируют построить жилые дома, детский сад и школу. Сейчас земля занята полуразрушенными объектами. Юго-восточнее пересечения проспекта Мира и улицы Больничной областные власти хотят построить детский сад на 240 мест. А в центре города предлагается передать участок для развития зоны отдыха и строительства Дома офицеров. Территории на Итурупе, которые сейчас находятся в собственности Министерства обороны РФ, правительство Сахалинской области планирует использовать для возведения гостиничного комплекса, спа-комплекса и домов семейного отдыха.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко уже договорился о передаче нескольких земельных участков Минобороны в собственность островного региона. На территории аэродрома «Пушистый» возвели парк «Патриот» с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. На других участках развернули строительство жилья и социальной инфраструктуры.

В ходе встречи губернатор и представитель штаба ВВО обсудили решение вопросов ЖКХ на территориях военных городков на Сахалине и Курилах. Речь шла о замене инженерных сетей, капитальном ремонте домов, дворовых территорий и дорог, приобретении специализированной техники и сносе аварийного фонда.

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