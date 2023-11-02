«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
У омского бизнесмена Станислава Мацелевича вчера, 1 ноября, сгорел дом. Предприниматель опубликовал видео с места происшествия в своем телеграм-канале.
«Вот так горят 15 миллионов рублей. Кто-то из гостей неудачно покурил», — прокомментировал случившееся Мацелевич.
Как известно, у предпринимателя есть недвижимость в селе Ачаир. По информации регионального МЧС, двухэтажный брусовый дом площадью 360 квадратных метров полностью сгорел, удалось спасти хозяйственную постройку. Во время возгорания в здании находились 11 человек, все они успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Напомним, что Станислав Мацелевич стал известен как «король обнала» после того, как на него завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В промежутке с 2007 по 2015 год предприниматель обналичил около 200 млн рублей и похитил около 580 млн у ООО «Банк Сириус». Суд приговорил Станислава Мацелевича к 9,5 годам лишения свободы, но он вышел на свободу довольно быстро, поскольку 6,5 лет провел в СИЗО. Вместе с ним осудили еще 10 человек.