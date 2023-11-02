«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн

Напомним, что Станислав Мацелевич стал известен как «король обнала» после того, как на него завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В промежутке с 2007 по 2015 год предприниматель обналичил около 200 млн рублей и похитил около 580 млн у ООО «Банк Сириус». Суд приговорил Станислава Мацелевича к 9,5 годам лишения свободы, но он вышел на свободу довольно быстро, поскольку 6,5 лет провел в СИЗО. Вместе с ним осудили еще 10 человек.