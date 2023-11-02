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У омского «короля обналички» Мацелевича сгорел коттедж за 15 млн

«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн

2 ноября 2023, 04:48
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

У омского «короля обналички» Мацелевича сгорел коттедж за 15 млн

Во время возгорания в здании находились 11 человек, все они успели эвакуироваться, никто не пострадал.

У омского бизнесмена Станислава Мацелевича вчера, 1 ноября, сгорел дом. Предприниматель опубликовал видео с места происшествия в своем телеграм-канале.

«Вот так горят 15 миллионов рублей. Кто-то из гостей неудачно покурил», — прокомментировал случившееся Мацелевич.

Как известно, у предпринимателя есть недвижимость в селе Ачаир. По информации регионального МЧС, двухэтажный брусовый дом площадью 360 квадратных метров полностью сгорел, удалось спасти хозяйственную постройку. Во время возгорания в здании находились 11 человек, все они успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Напомним, что Станислав Мацелевич стал известен как «король обнала» после того, как на него завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В промежутке с 2007 по 2015 год предприниматель обналичил около 200 млн рублей и похитил около 580 млн у ООО «Банк Сириус». Суд приговорил Станислава Мацелевича к 9,5 годам лишения свободы, но он вышел на свободу довольно быстро, поскольку 6,5 лет провел в СИЗО. Вместе с ним осудили еще 10 человек.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Станислав Мацелевич#Спасатели#Евгений Игишев#Ачаирский
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