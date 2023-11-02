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Карты UnionРay не будут работать за рубежом

Карты UnionРay не будут работать за рубежом

2 ноября 2023, 18:21
Фото: 1MI
С картами UnionPay банка «Русский стандарт» возникли проблемы, и с 3 ноября они перестанут работать за границей; клиентам рекомендуют снять наличные и обещают вернуть комиссию за снятие; помимо этого, ещё две российских организации попали под санкции США.

Карты UnionPay, выпущенные банком «Русский стандарт», перестанут функционировать за границей с 3 ноября. Клиентам было сообщено о данном изменении, и им рекомендовали снять наличные с карт, так как возможны проблемы с проведением операций. Комиссия за снятие денег будет возвращена, пишет 360tv.ru.

Кроме «Русского стандарта», под санкции Соединенных Штатов попали также «Абсолют банк» и ВБРР. На новом списке оказались около 200 юридических и 39 физических лиц.

Ранее Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил о предстоящем усилении западных санкций против России, несмотря на их вредность для самой Западной Европы и США. Он отметил, что Евросоюз и США продолжают оказывать давление, хотя понимают, что эти ограничения будут иметь отрицательное влияние на них.

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