Карты UnionРay не будут работать за рубежом

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Карты UnionPay, выпущенные банком «Русский стандарт», перестанут функционировать за границей с 3 ноября. Клиентам было сообщено о данном изменении, и им рекомендовали снять наличные с карт, так как возможны проблемы с проведением операций. Комиссия за снятие денег будет возвращена, пишет 360tv.ru.
Кроме «Русского стандарта», под санкции Соединенных Штатов попали также «Абсолют банк» и ВБРР. На новом списке оказались около 200 юридических и 39 физических лиц.
Ранее Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил о предстоящем усилении западных санкций против России, несмотря на их вредность для самой Западной Европы и США. Он отметил, что Евросоюз и США продолжают оказывать давление, хотя понимают, что эти ограничения будут иметь отрицательное влияние на них.