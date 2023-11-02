Карты UnionРay не будут работать за рубежом

Ранее Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил о предстоящем усилении западных санкций против России, несмотря на их вредность для самой Западной Европы и США. Он отметил, что Евросоюз и США продолжают оказывать давление, хотя понимают, что эти ограничения будут иметь отрицательное влияние на них.