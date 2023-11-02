Как бороться с патологической жадностью в отношениях

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Для многих женщин выйти замуж за скупого мужчину — это настоящий кошмар. Контроль над расходами, постоянные требования предоставить отчеты о покупках, унизительные просьбы получить деньги на самое необходимое — все это может разрушить любые отношения.
В психологии такое поведение называется экономическим насилием. Психолог Наталья Наумова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как защитить свои интересы и когда нужно покинуть такой брак.
В первую очередь важно понять корень проблемы. Эксперт объяснила, почему некоторые мужчины чувствуют потребность контролировать финансы.
«Бывает так, что мужчина переживает, когда делится деньгами. Он чувствует себя несчастным, потому что думает, что его ценят только за деньги, что ему нужны только деньги. Именно через финансы он стремится поднять свою значимость в семье», — пояснила Наумова.
Психолог уверена, что проще всего расстаться с таким партнером, но все же стоит попытаться решить проблему.
«Семейная психотерапия может помочь агрессору понять причины его патологической жадности. Если это невозможно, нужно говорить с партнером, объяснять свои чувства. Нельзя терпеть такое обращение», — подчеркнула Наумова.
Эксперт отметила, что человек должен осознать свою ценность, чтобы появилось самоуважение и выстроились границы. Когда мы ценим себя, отношения меняются — в них возникает взаимное уважение. Если, несмотря на все попытки, партнер не хочет учитывать вашу точку зрения, то лучше расстаться, посоветовала психолог.