Интеллектуальная система. В Омске установили 7 «умных» светофоров

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Так, после введения новой подсистемы светового управления на семи участках города появились «умные» светофоры.
Новое оборудование анализирует ситуацию на дорогах в режиме реального времени, оценивает степень загруженности и передает эту информацию на центральный сервер управления. После получения данных сервер будет посылать светофору команду, которая позволит разгрузить перекресток как можно быстрее. Все изменения будут происходить под контролем оператора.
«Зеленый или красный сигнал светофора будет включаться определенным образом для сокращения времени пребывания автомобилей на перекрестках. Допустим, в случае усиленного трафика на одной из магистралей система продлит время действия зеленого сигнала светофора, для того чтобы избежать образование пробок», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта Омской области.