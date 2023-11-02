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Published Сегодня, 12:48

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На омских улицах установили семь умных светофоров

Интеллектуальная система. В Омске установили 7 «умных» светофоров

2 ноября 2023, 12:48

На омских улицах установили семь умных светофоров

Сейчас завершен первый этап установки, в дальнейшем модернизировать светофоры планируется и в других частях города.

Так, после введения новой подсистемы светового управления на семи участках города появились «умные» светофоры.

  • Троицкое — Чукреевка;
  • ул. Дианова — ул. Лукашевича — ул. Ватутина;
  • ул. Лукашевича — остановочный пункт «Ул. Лукашевича»;
  • ул. Лукашевича — остановочный пункт «Заречная»;
  • ул. Лукашевича — остановочный пункт «Просп. Комарова»;
  • ул. Лукашевича — просп. Комарова;
  • ул. Лукашевича — ул. Степанца.

Новое оборудование анализирует ситуацию на дорогах в режиме реального времени, оценивает степень загруженности и передает эту информацию на центральный сервер управления. После получения данных сервер будет посылать светофору команду, которая позволит разгрузить перекресток как можно быстрее. Все изменения будут происходить под контролем оператора.

«Зеленый или красный сигнал светофора будет включаться определенным образом для сокращения времени пребывания автомобилей на перекрестках. Допустим, в случае усиленного трафика на одной из магистралей система продлит время действия зеленого сигнала светофора, для того чтобы избежать образование пробок», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта Омской области.
До конца 2023 года в Омске установят 11 новых светофоров
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#Омск#Светофор#Новости#Светофоры#Анастасия Баянова#Умный светофор
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