Интеллектуальная система. В Омске установили 7 «умных» светофоров

Новое оборудование анализирует ситуацию на дорогах в режиме реального времени, оценивает степень загруженности и передает эту информацию на центральный сервер управления. После получения данных сервер будет посылать светофору команду, которая позволит разгрузить перекресток как можно быстрее. Все изменения будут происходить под контролем оператора.