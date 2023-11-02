Хоценко рассказал, что водопровод до Чернолучья построят до конца 2024 года

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание правительства. Участники встречи обсудили строительство дополнительного водопровода в Омском муниципальном районе. Его намереваются построить для обеспечения питьевой водой Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны.
На этот проект был выделен специальный казначейский кредит. В строительство вложат 866 млн рублей. Таким образом в Омском районе появится магистральный водопровод общей протяженностью 21,129 километров.
В этом месяце правительство заключит контракт с компанией, которая займется строительством объекта. Соответствующие работы в районе от Крутой Горки до Красноярки развернут в течение ближайших двух лет, с 2023 по 2024 годы.
С новым водопроводом больше 6,5 тыс жителей Омской области будут получать качественную питьевую воду. Удобства также появятся в 43 учреждениях, в том числе детских оздоровительных лагерях, санаториях и базах отдыха.