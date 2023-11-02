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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Хоценко рассказал, что водопровод до Чернолучья построят до конца 2024 года

Хоценко рассказал, что водопровод до Чернолучья построят до конца 2024 года

2 ноября 2023, 10:24
Фото: пресс-служба правительства Омской области
На эти цели выделено больше 800 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание правительства. Участники встречи обсудили строительство дополнительного водопровода в Омском муниципальном районе. Его намереваются построить для обеспечения питьевой водой Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны.

На этот проект был выделен специальный казначейский кредит. В строительство вложат 866 млн рублей. Таким образом в Омском районе появится магистральный водопровод общей протяженностью 21,129 километров.

В этом месяце правительство заключит контракт с компанией, которая займется строительством объекта. Соответствующие работы в районе от Крутой Горки до Красноярки развернут в течение ближайших двух лет, с 2023 по 2024 годы.

С новым водопроводом больше 6,5 тыс жителей Омской области будут получать качественную питьевую воду. Удобства также появятся в 43 учреждениях, в том числе детских оздоровительных лагерях, санаториях и базах отдыха.

В Омском районе не только построят новый водопровод, но и отремонтируют соцобъекты
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#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Водопровод#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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