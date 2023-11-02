Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов за прогулы

2 ноября 2023, 08:21
В Госдуме досрочно прекратили полномочия двух депутатов — Василия Власова и Вадима Белоусова.

Первый из них, Василий Власов, был избран в Госдуму от ЛДПР в 2016 году. Тогда он стал самым молодым депутатом нижней палаты российского парламента седьмого созыва, пишет ИА RuNews24.ru.

Депутаты проголосовали за лишение его полномочий после того, как Власова обвинили в прогулах. По словам представителей Госдумы, Власов не являлся на заседания комиссии по регламенту, которой он был членом, более 40 дней. Согласно закону, если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Сам Власов утверждал, что он участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии дистанционно, через опросное лицо. Он уверял, что у него есть скриншоты решений аппарата комиссии о проведении онлайн-заседаний и подтверждения его участия в них.

Другой депутат, лишенный полномочий — Вадим Белоусов, представлял партию «Справедливая Россия — За правду». Его приговорили к 10 годам колонии за получение взятки в размере 3 миллиардов рублей и объявили в розыск. Он и его сообщники получали деньги за покровительство при распределении государственных заказов, связанных с содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог.

Белоусов также был оштрафован на 500 миллионов рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили работать на определенных государственных должностях на протяжении трех лет. Его должны были арестовать непосредственно в зале судебного заседания. Однако он не явился на приговор и находится в розыске. В мае 2023 года приговор был подтвержден.

Оба депутата были лишены места в парламенте из-за прогулов. Вадим Белоусов и Василий Власов не являлись на заседания профильного комитета более 30 дней и не выполняли свои депутатские обязанности. За лишение депутатского мандата Белоусова проголосовали 320 народных избранников, а за Власова — 317. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Подпишитесь
«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн
Сегодня, 04:48
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Вчера, 13:03
Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»
Сегодня, 08:06
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Сегодня, 08:51
Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:47
Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»
Сегодня, 05:09