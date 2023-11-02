Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов за прогулы

Депутаты проголосовали за лишение его полномочий после того, как Власова обвинили в прогулах. По словам представителей Госдумы, Власов не являлся на заседания комиссии по регламенту, которой он был членом, более 40 дней. Согласно закону, если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.