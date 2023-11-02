Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов за прогулы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Первый из них, Василий Власов, был избран в Госдуму от ЛДПР в 2016 году. Тогда он стал самым молодым депутатом нижней палаты российского парламента седьмого созыва, пишет ИА RuNews24.ru.
Депутаты проголосовали за лишение его полномочий после того, как Власова обвинили в прогулах. По словам представителей Госдумы, Власов не являлся на заседания комиссии по регламенту, которой он был членом, более 40 дней. Согласно закону, если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.
Сам Власов утверждал, что он участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии дистанционно, через опросное лицо. Он уверял, что у него есть скриншоты решений аппарата комиссии о проведении онлайн-заседаний и подтверждения его участия в них.
Другой депутат, лишенный полномочий — Вадим Белоусов, представлял партию «Справедливая Россия — За правду». Его приговорили к 10 годам колонии за получение взятки в размере 3 миллиардов рублей и объявили в розыск. Он и его сообщники получали деньги за покровительство при распределении государственных заказов, связанных с содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог.
Белоусов также был оштрафован на 500 миллионов рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили работать на определенных государственных должностях на протяжении трех лет. Его должны были арестовать непосредственно в зале судебного заседания. Однако он не явился на приговор и находится в розыске. В мае 2023 года приговор был подтвержден.
Оба депутата были лишены места в парламенте из-за прогулов. Вадим Белоусов и Василий Власов не являлись на заседания профильного комитета более 30 дней и не выполняли свои депутатские обязанности. За лишение депутатского мандата Белоусова проголосовали 320 народных избранников, а за Власова — 317. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.