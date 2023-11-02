Главный тренер «Спартака» выступает за изменение правила пенальти

«Я считаю, что это правило не нужно. Его следует применять только в случаях, когда это имеет обоснование. В данной ситуации игрок желает сделать дополнительное касание, чтобы изменить траекторию мяча и запутать соперника. При использовании всех существующих технологий, считаю, что такое правило становится излишним», — подчеркнул Абаскаль.