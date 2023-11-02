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Главный тренер «Спартака» выступает за изменение правила пенальти

2 ноября 2023, 06:41
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал свою позицию по поводу правила, запрещающего игроку, бьющему пенальти, делать более одного касания во время разбега. Он считает, что это правило необходимо изменить.

Такое заявление было сделано после поражения команды в матче Кубка России против «Краснодара», пишет Общественная служба новостей.

В ходе матча на 84-й минуте VAR отменил гол, забитый Александром Соболевым из-за нарушения данного правила во время исполнения пенальти.

«Я считаю, что это правило не нужно. Его следует применять только в случаях, когда это имеет обоснование. В данной ситуации игрок желает сделать дополнительное касание, чтобы изменить траекторию мяча и запутать соперника. При использовании всех существующих технологий, считаю, что такое правило становится излишним», — подчеркнул Абаскаль.

Матч «Спартак» против «Краснодара» завершился со счетом 2:3. В результате команда «Спартак» набрала 12 очков после шести туров и заняла первое место, в то время как «Краснодар» находится на втором месте с 11 очками.

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