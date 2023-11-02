Главный тренер «Спартака» выступает за изменение правила пенальти

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Такое заявление было сделано после поражения команды в матче Кубка России против «Краснодара», пишет Общественная служба новостей.
В ходе матча на 84-й минуте VAR отменил гол, забитый Александром Соболевым из-за нарушения данного правила во время исполнения пенальти.
«Я считаю, что это правило не нужно. Его следует применять только в случаях, когда это имеет обоснование. В данной ситуации игрок желает сделать дополнительное касание, чтобы изменить траекторию мяча и запутать соперника. При использовании всех существующих технологий, считаю, что такое правило становится излишним», — подчеркнул Абаскаль.
Матч «Спартак» против «Краснодара» завершился со счетом 2:3. В результате команда «Спартак» набрала 12 очков после шести туров и заняла первое место, в то время как «Краснодар» находится на втором месте с 11 очками.