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Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 21:04

Updated Сегодня, 21:04

Первой шайбой Шарипзянов сравнял счет

Главный тренер омского «Авангарда» о хет-трике Шарипзянова: «Бросать надо по воротам»

2 ноября 2023, 20:52
Фото: ХК Авангард
Первой шайбой Шарипзянов сравнял счет

Главный тренер омского «Авангарда» о хет-трике Шарипзянова: «Забил хорошие голы»

Михаил Кравец рассказал, что капитан «ястребов» переживал из-за неудач на старте сезона.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал хет-трик Дамира Шарипзянова в игре с питерским СКА.

«У Дамира и на тренировках часто такие броски в „девятку“ залетают. Тут секрет один — надо бросать по воротам. Он начал с домашней игры [с нижегородским „Торпедо“], а сегодня продолжил, — забил хорошие голы», — считает Кравец.

По словам наставника «ястребов» в этом сезоне у капитана не все получалось.

«Хороший бросок никогда не пропадает. Я рад, что наш капитан забил, в этом сезоне у него не все получалось, он переживал, но нашел в себе силы и эта игра только придаст ему уверенности», — отметил Михаил Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55, встреча в Санкт-Петербурге закончилась уверенной победой «Авангарда» со счетом 5:3.

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