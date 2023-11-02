Главный тренер омского «Авангарда» о хет-трике Шарипзянова: «Бросать надо по воротам»

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал хет-трик Дамира Шарипзянова в игре с питерским СКА.
«У Дамира и на тренировках часто такие броски в „девятку“ залетают. Тут секрет один — надо бросать по воротам. Он начал с домашней игры [с нижегородским „Торпедо“], а сегодня продолжил, — забил хорошие голы», — считает Кравец.
По словам наставника «ястребов» в этом сезоне у капитана не все получалось.
«Хороший бросок никогда не пропадает. Я рад, что наш капитан забил, в этом сезоне у него не все получалось, он переживал, но нашел в себе силы и эта игра только придаст ему уверенности», — отметил Михаил Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55, встреча в Санкт-Петербурге закончилась уверенной победой «Авангарда» со счетом 5:3.