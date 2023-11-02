Газпромбанк Автолизинг принимает заявки на льготный лизинг по программе Минпромторга

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10-49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.
В программу льготного лизинга колёсных транспортных средств Минпромторга России на текущий момент включено около двух десятков марок отечественной техники, а также китайский бренд HAVAL. Выгода для лизингополучателей существенная, например, при оформлении популярной модели HAVAL JOLION стоимостью 1 949 000 рублей клиент только за счет субсидии экономит 194 900 рублей. Преимущество увеличивается благодаря возврату юридическим лицам части расходов на налоги и другим преференциям.
Оформить заявку на лизинг со скидкой по программе льготного лизинга колёсных транспортных средств можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте.