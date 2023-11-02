Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Фото эколога из Дзержинска оказалось в новости об убийстве

2 ноября 2023, 09:44
Одна из давних газет в Нижнем Новгороде сделала ошибку, опубликовав фотографию невиновного человека вместо портрета убийцы. Инцидент был замечен редакцией «ФедералПресс». Сам пострадавший также прокомментировал эту ситуацию.

Мужчина, живущий в Дзержинске и занимающийся экологической деятельностью, Дмитрий Левашов, рассказал: «К сожалению, одна из старейших газет все больше теряет свою репутацию». К фотографии ошибочно добавили его имя в новости об убийстве женщины в Нижегородской области.

На сайте «Ленинской смены» 24 октября была опубликована новость о преступлении, которое произошло супругой мужчины с тем же именем. На главной странице газеты была размещена фотография невинного человека, который был неправильно идентифицирован как убийца, пишет ФедералПресс.

Действительно, другой мужчина с таким же именем убил свою вторую половинку в другом населенном пункте Нижегородской области и сообщил о ее пропаже. Во время расследования этого дела следователи нашли улики, указывающие на его причастность к гибели супруги.

Подпишитесь
«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн
Сегодня, 04:48
Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств
Сегодня, 09:41
Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств
Сегодня, 11:12
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Сегодня, 08:51
Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:47
Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина
Сегодня, 10:59