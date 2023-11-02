Фото эколога из Дзержинска оказалось в новости об убийстве

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Мужчина, живущий в Дзержинске и занимающийся экологической деятельностью, Дмитрий Левашов, рассказал: «К сожалению, одна из старейших газет все больше теряет свою репутацию». К фотографии ошибочно добавили его имя в новости об убийстве женщины в Нижегородской области.
На сайте «Ленинской смены» 24 октября была опубликована новость о преступлении, которое произошло супругой мужчины с тем же именем. На главной странице газеты была размещена фотография невинного человека, который был неправильно идентифицирован как убийца, пишет ФедералПресс.
Действительно, другой мужчина с таким же именем убил свою вторую половинку в другом населенном пункте Нижегородской области и сообщил о ее пропаже. Во время расследования этого дела следователи нашли улики, указывающие на его причастность к гибели супруги.