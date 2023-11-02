Forbes: Состояние 10 богатейших людей планеты сократилось на $50 млрд

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Продолжающий лидировать в списке Илон Маск, американский предприниматель, потерял 35 миллиардов долларов из-за падения акций его компании Tesla. На втором месте находится Бернар Арно, президент группы компаний LVMH, который потерял 10 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций своей группы, пишет Общественная служба новостей.
Ларри Эллисон, еще один бизнесмен из США, сохраняет свою позицию на четвертом месте, хотя его состояние уменьшилось на 5 миллиардов долларов из-за падения акций Oracle на 3%.
С другой стороны, Марк Цукенберг, занимающий седьмое место в списке, увеличил свое состояние на примерно 300 миллионов долларов благодаря росту стоимости акций его корпорации.