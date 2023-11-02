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Экоактивисты оценили природоохранные проекты Омского завода полипропилена

Экоактивисты оценили природоохранные проекты Омского завода полипропилена

2 ноября 2023, 07:11
Фото: ООО "Полиом"
«Полиом» посетили члены Общественной палаты России и представители экологических сообществ из нескольких регионов страны.

Встреча на омском предприятии прошла в рамках федерального проекта «Чистый воздух». «Полиом» посетили эксперты и экоактивисты из Омска, Челябинска, Красноярска, Липецка и других регионов России. Гости побывали на производственных установках и оценили проведенную работу по достижению показателей экологической эффективности.

Фото: ООО "Полиом"

В соответствии с проектом «Чистый воздух» Омский завод полипропилена выполнил комплексный план по снижению воздействия на окружающую среду. В частности, на предприятии заработали две современные установки по рекуперации газов, благодаря которым отходы углеводородного сырья полностью возвращаются в производственный процесс. Новая технология позволила «Полиому» не только повысить экологическую эффективность, но и увеличить глубину переработки сырья до 99,5%, что соответствует лучшим мировым практикам.

«Полиом» использует самые современные технологии производства, которые позволяют предприятию перерабатывать почти 100% основного сырья, вести процесс в замкнутом контуре, исключая попадание веществ в окружающую среду — в этом мы убедились сегодня, побывав на предприятии», — поделился впечатлениями от визита на завод член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев.
Фото: ООО "Полиом"

На этом предприятие не собирается останавливаться. Сейчас «Полиом» готовится модернизировать факельную установку.

«Это ключевое мероприятие программы „Чистый воздух“. Уже завершена стадия проектирования и ведется подбор поставщика. Основу проекта составят российские технологии и оборудования. Он позволит нам обеспечить полностью бездымное горение факела при всех режимах работы и исключить образование сажи», — рассказал гендиректор завода Павел Евдокимов.

По мнению общественников, открытость руководства «Полиома», готовность встречаться на промышленной площадке и обсуждать острые вопросы — это те лучшие практики, на которые нужно ориентироваться всем предприятиям региона и России.

#Общество#Город#Экология#Омск#Омская область#Промышленность
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