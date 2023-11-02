Экоактивисты оценили природоохранные проекты Омского завода полипропилена

В соответствии с проектом «Чистый воздух» Омский завод полипропилена выполнил комплексный план по снижению воздействия на окружающую среду. В частности, на предприятии заработали две современные установки по рекуперации газов, благодаря которым отходы углеводородного сырья полностью возвращаются в производственный процесс. Новая технология позволила «Полиому» не только повысить экологическую эффективность, но и увеличить глубину переработки сырья до 99,5%, что соответствует лучшим мировым практикам.