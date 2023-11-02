Экоактивисты оценили природоохранные проекты Омского завода полипропилена

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
Встреча на омском предприятии прошла в рамках федерального проекта «Чистый воздух». «Полиом» посетили эксперты и экоактивисты из Омска, Челябинска, Красноярска, Липецка и других регионов России. Гости побывали на производственных установках и оценили проведенную работу по достижению показателей экологической эффективности.
В соответствии с проектом «Чистый воздух» Омский завод полипропилена выполнил комплексный план по снижению воздействия на окружающую среду. В частности, на предприятии заработали две современные установки по рекуперации газов, благодаря которым отходы углеводородного сырья полностью возвращаются в производственный процесс. Новая технология позволила «Полиому» не только повысить экологическую эффективность, но и увеличить глубину переработки сырья до 99,5%, что соответствует лучшим мировым практикам.
«Полиом» использует самые современные технологии производства, которые позволяют предприятию перерабатывать почти 100% основного сырья, вести процесс в замкнутом контуре, исключая попадание веществ в окружающую среду — в этом мы убедились сегодня, побывав на предприятии», — поделился впечатлениями от визита на завод член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев.
На этом предприятие не собирается останавливаться. Сейчас «Полиом» готовится модернизировать факельную установку.
«Это ключевое мероприятие программы „Чистый воздух“. Уже завершена стадия проектирования и ведется подбор поставщика. Основу проекта составят российские технологии и оборудования. Он позволит нам обеспечить полностью бездымное горение факела при всех режимах работы и исключить образование сажи», — рассказал гендиректор завода Павел Евдокимов.
По мнению общественников, открытость руководства «Полиома», готовность встречаться на промышленной площадке и обсуждать острые вопросы — это те лучшие практики, на которые нужно ориентироваться всем предприятиям региона и России.