Будет уголовное дело? Омским общежитием без окон и отопления заинтересовался СК

Напомним, что недавно жалоба на условия проживания появилась в одном из пабликов в социальной сети. Автор рассказал, что люди живут в помещении без окон, в общих коридорах нет отопления, несмотря на стабильную «минусовую» температуру и недавно выпавший снег.