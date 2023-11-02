Будет уголовное дело? Омским общежитием без окон и отопления заинтересовался СК

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Проверка проводится по сообщению средств массовой информации о нарушении прав омичей комфортное проживание в доме на проспекте Мира, 167б.
Следственным управлением предварительно установлено, что в пятиэтажке длительное время не проводился капитальный ремонт, из-за чего в помещении отсутствуют элементарные удобства. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию и администрацию, однако ситуация так и не изменилась.
В ходе доследственной проверки назначена и проводится строительно-техническая экспертиза дома, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Напомним, что недавно жалоба на условия проживания появилась в одном из пабликов в социальной сети. Автор рассказал, что люди живут в помещении без окон, в общих коридорах нет отопления, несмотря на стабильную «минусовую» температуру и недавно выпавший снег.