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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

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Будет уголовное дело? Омским общежитием без окон и отопления заинтересовался СК

2 ноября 2023, 14:06
Фото: 1MI
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Следственный комитет проверит омский дом без окон и отопления

После жалоб жильцов доследственная проверка продолжается.

Проверка проводится по сообщению средств массовой информации о нарушении прав омичей комфортное проживание в доме на проспекте Мира, 167б.

Следственным управлением предварительно установлено, что в пятиэтажке длительное время не проводился капитальный ремонт, из-за чего в помещении отсутствуют элементарные удобства. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию и администрацию, однако ситуация так и не изменилась.

В ходе доследственной проверки назначена и проводится строительно-техническая экспертиза дома, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, что недавно жалоба на условия проживания появилась в одном из пабликов в социальной сети. Автор рассказал, что люди живут в помещении без окон, в общих коридорах нет отопления, несмотря на стабильную «минусовую» температуру и недавно выпавший снег.

Жители омского общежития остались без окон и отопления в минусовую температуру
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#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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