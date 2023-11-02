12-летнюю девочку с риском выкидыша госпитализировали в Ленинградской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Девочку из России доставили в больницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Врачи определили, что у нее существует риск преждевременного окончания беременности. Предварительно состояние школьницы оценивается как серьезное.
Подобный случай произошел в Красноярске, где мать 11-летней девочки обнаружила ее беременность только на шестом месяце. Обращение в медицинское учреждение стало результатом жалоб девочки на боли и странные ощущения в животе.