Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

12-летнюю девочку с риском выкидыша госпитализировали в Ленинградской области

2 ноября 2023, 10:52
12-летняя ученица из Ленинградской области посетила медицинского специалиста из-за неприятных ощущений в животе, и позже выяснилось, что она беременна, пишет Pravda.Ru.

Девочку из России доставили в больницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Врачи определили, что у нее существует риск преждевременного окончания беременности. Предварительно состояние школьницы оценивается как серьезное.

Подобный случай произошел в Красноярске, где мать 11-летней девочки обнаружила ее беременность только на шестом месяце. Обращение в медицинское учреждение стало результатом жалоб девочки на боли и странные ощущения в животе.

Подпишитесь
«Кто-то неудачно покурил». У омского бизнесмена Мацелевича сгорел дом за 15 млн
Сегодня, 04:48
Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств
Сегодня, 09:41
Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств
Сегодня, 11:12
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Сегодня, 08:51
Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:47
Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина
Сегодня, 10:59