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Published Сегодня, 11:47

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Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу

1 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
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Владельцы ресторана «Маниллов» и сигарного клуба Manilla продают бизнес

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов для продажи и покупки недвижимости.

Готовый бизнес площадью 479 квадратных метров продают за 75 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит ресторан, клуб любителей табака и офис — все помещения находятся в бизнес-центре на улице Гагарина.

Автор объявления отмечает, что бизнес работает уже около 10 лет и не требует дополнительных вложений, в помещениях выполнен ремонт с использованием высококачественных материалов, также имеется вся необходимая мебель, кухонное, барное оборудование и столовые приборы. Более подробную информацию продавец готов предоставить при просмотре объекта.

Напомним, что информацию о закрытии ресторана и сигарного клуба подтвердила директор заведения Наталья Пальчик. Она рассказала, что это решение является оптимальным и имеющим основания.

Фото: Скриншот сайта mlsn.ru
«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla
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#Бизнес#Бизнесмен#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Продажа бизнеса#Ресторанное дело#Анастасия Баянова#Клуб
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