Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Готовый бизнес площадью 479 квадратных метров продают за 75 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит ресторан, клуб любителей табака и офис — все помещения находятся в бизнес-центре на улице Гагарина.
Автор объявления отмечает, что бизнес работает уже около 10 лет и не требует дополнительных вложений, в помещениях выполнен ремонт с использованием высококачественных материалов, также имеется вся необходимая мебель, кухонное, барное оборудование и столовые приборы. Более подробную информацию продавец готов предоставить при просмотре объекта.
Напомним, что информацию о закрытии ресторана и сигарного клуба подтвердила директор заведения Наталья Пальчик. Она рассказала, что это решение является оптимальным и имеющим основания.