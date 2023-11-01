Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу

Автор объявления отмечает, что бизнес работает уже около 10 лет и не требует дополнительных вложений, в помещениях выполнен ремонт с использованием высококачественных материалов, также имеется вся необходимая мебель, кухонное, барное оборудование и столовые приборы. Более подробную информацию продавец готов предоставить при просмотре объекта.