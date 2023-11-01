Замкнутый круг ипотеки. Что происходит на рынке жилья

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Недавние изменения на российском рынке ипотеки вызвали обеспокоенность у многих. Условия стали более строгими из-за повышения ключевой ставки, а проценты первоначального взноса стали выше, что делает ипотеку недоступной для многих заемщиков. В результате продажи недвижимости начинают замедляться, и частичная или полная стагнация не за горами, пишет 360tv.ru.
Одна из проблем в сфере ипотечного кредитования заключается в большой разнице между ставками по льготной и рыночной ипотеке. Министерство финансов, осознавая это, предложило сначала ограничить программу льготной ипотеки, а затем полностью прекратить ее к середине 2024 года. Это решение считается нецелесообразным.
Параллельно с этим, член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил сохранить льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на жилье. В крупных городах же он предлагает увеличить первоначальный взнос с января следующего года с 20% до 25%.
В свою очередь, Центробанк ранее обратился к правительству с предложением увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Глава банка Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что ипотечный рынок перегрелся, и такой шаг поможет снизить риски.
Официальные представители Министерства финансов заявляют, что пока они не обсуждали никаких изменений, однако в целом ожидают окончания программы льготной ипотеки в июле 2024 года.