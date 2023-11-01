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Замкнутый круг ипотеки. Что происходит на рынке жилья

Замкнутый круг ипотеки. Что происходит на рынке жилья

1 ноября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Рынок ипотеки в России испытывает трудности из-за ужесточения условий и высоких процентов, эксперты рассматривают возможность снижения ставок по ипотеке, однако есть предложения о поднятии первоначального взноса и сворачивании программы льготной ипотеки.

Недавние изменения на российском рынке ипотеки вызвали обеспокоенность у многих. Условия стали более строгими из-за повышения ключевой ставки, а проценты первоначального взноса стали выше, что делает ипотеку недоступной для многих заемщиков. В результате продажи недвижимости начинают замедляться, и частичная или полная стагнация не за горами, пишет 360tv.ru.

Одна из проблем в сфере ипотечного кредитования заключается в большой разнице между ставками по льготной и рыночной ипотеке. Министерство финансов, осознавая это, предложило сначала ограничить программу льготной ипотеки, а затем полностью прекратить ее к середине 2024 года. Это решение считается нецелесообразным.

Параллельно с этим, член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил сохранить льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на жилье. В крупных городах же он предлагает увеличить первоначальный взнос с января следующего года с 20% до 25%.

В свою очередь, Центробанк ранее обратился к правительству с предложением увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Глава банка Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что ипотечный рынок перегрелся, и такой шаг поможет снизить риски.

Официальные представители Министерства финансов заявляют, что пока они не обсуждали никаких изменений, однако в целом ожидают окончания программы льготной ипотеки в июле 2024 года.

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