Замкнутый круг ипотеки. Что происходит на рынке жилья

Параллельно с этим, член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил сохранить льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на жилье. В крупных городах же он предлагает увеличить первоначальный взнос с января следующего года с 20% до 25%.