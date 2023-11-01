Владелец запертого в машине кота был задержан за неадекватное поведение

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В Москве спасли кота, который был заперт в машине в течение четырех дней. Недавно стало известно, что владелец животного — 40-летний мужчина из Подмосковья.
Как пишет 360tv.ru, у хозяина кота оказалось много штрафов и нарушений, а также предполагаемые проблемы с психикой. В прошлом году он продал свой автомобиль матери. Семья отказалась комментировать случай.
Он также имел задолженности по различным платежам, включая услуги связи, госпошлину, налоги и страховые взносы. Недавно этого мужчину задержали за неадекватное поведение, а его кошка все это время находилась в закрытом автомобиле.