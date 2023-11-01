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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 15:23

Владелец запертого в машине кота был задержан за неадекватное поведение

Владелец запертого в машине кота был задержан за неадекватное поведение

1 ноября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Владелец запертого в машине кота, спасенного в центре Москвы, оказался жителем Подмосковья с проблемами психического здоровья, большим числом штрафов и задолженностей.

В Москве спасли кота, который был заперт в машине в течение четырех дней. Недавно стало известно, что владелец животного — 40-летний мужчина из Подмосковья.

Как пишет 360tv.ru, у хозяина кота оказалось много штрафов и нарушений, а также предполагаемые проблемы с психикой. В прошлом году он продал свой автомобиль матери. Семья отказалась комментировать случай.

Он также имел задолженности по различным платежам, включая услуги связи, госпошлину, налоги и страховые взносы. Недавно этого мужчину задержали за неадекватное поведение, а его кошка все это время находилась в закрытом автомобиле.

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