Вахтовик-затейник. Омич украл детскую коляску чтобы перевозить на ней стройматериалы

Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого: он находился дома и готовился к отъезду в Ханты-Мансийск, на вахту. Коляска, которая пропала из подъезда, стояла у него в коридоре. Позже 46-летний вахтовик объяснил, что хотел использовать ее для перевозки строительных материалов.