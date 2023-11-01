Вахтовик-затейник. Омич украл детскую коляску чтобы перевозить на ней стройматериалы

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
На место происшествия отправился экипаж патрульно-постовой службы. Он выяснил, что коляска хранилась в подъезде и ничем не охранялась. В ходе проверки, полицейские получили информацию, что к хищению может быть причастен сосед омички.
Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого: он находился дома и готовился к отъезду в Ханты-Мансийск, на вахту. Коляска, которая пропала из подъезда, стояла у него в коридоре. Позже 46-летний вахтовик объяснил, что хотел использовать ее для перевозки строительных материалов.
По факту происшествия дознаватель отдела полиции № 11 возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. Кроме того, ранее омич уже был судим за имущественное преступление.