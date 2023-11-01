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В Японии выставили около 200 робоволков для защиты от диких животных

1 ноября 2023, 08:39
По словам Оты Юджи, около 200 механизированных роботов-волков были установлены по всей Японии. Это решение было принято для того, чтобы предотвращать вторжение диких животных, особенно медведей, на частные участки.

Разработчик подчеркнул, что никто не оспаривал эффективность этих роботов и нет недовольства результатами. В стране размещено примерно 180 таких «волков-монстров», пишет Общественная служба новостей.

Он также пояснил, что дикие животные в Японии полагаются на свои инстинкты, и это вызывает страх перед волками. Кроме того, робот-волк издает звуки, такие как выстрелы огнестрельного оружия, вой и лай диких собак.

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