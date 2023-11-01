В Японии выставили около 200 робоволков для защиты от диких животных

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:40
Разработчик подчеркнул, что никто не оспаривал эффективность этих роботов и нет недовольства результатами. В стране размещено примерно 180 таких «волков-монстров», пишет Общественная служба новостей.
Он также пояснил, что дикие животные в Японии полагаются на свои инстинкты, и это вызывает страх перед волками. Кроме того, робот-волк издает звуки, такие как выстрелы огнестрельного оружия, вой и лай диких собак.