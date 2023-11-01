В Японии выставили около 200 робоволков для защиты от диких животных

По словам Оты Юджи, около 200 механизированных роботов-волков были установлены по всей Японии. Это решение было принято для того, чтобы предотвращать вторжение диких животных, особенно медведей, на частные участки.