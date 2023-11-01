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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В РФ все виды топлива подешевели на 1–3%

1 ноября 2023, 06:33
В РФ снизилась стоимость всех типов топлива, включая бензин и летний дизель. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на топливо уменьшились.

Так, цена бензина АИ-92 по региональному индексу Европейской части РФ снизилась на 1,91% и теперь составляет 48 497 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подешевел на 3,15% и стоит теперь 51 963 рубля, пишет Общественная служба новостей.

Цены на летний дизельный топливо также сократились на 0,68%. На данный момент его стоимость составляет 55 301 рубль за тонну. С момента запрета на экспорт нефтепродуктов из России, цены на бензин АИ-92 упали на 21,6%, на бензин АИ-95 — на 21,9%, а на летний дизель — на 23,1%. Мазут подешевел на 10,89% и теперь стоит 20 742 рубля за тонну.

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