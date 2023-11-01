В РФ все виды топлива подешевели на 1–3%

Цены на летний дизельный топливо также сократились на 0,68%. На данный момент его стоимость составляет 55 301 рубль за тонну. С момента запрета на экспорт нефтепродуктов из России, цены на бензин АИ-92 упали на 21,6%, на бензин АИ-95 — на 21,9%, а на летний дизель — на 23,1%. Мазут подешевел на 10,89% и теперь стоит 20 742 рубля за тонну.