В Омске вынесли приговор банде автомошенников за аферы с полисами ОСАГО

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по делу о мошенничестве с полисами ОСАГО. Ранее шестерых жителей региона в Центральном суде Омска приговорили к срокам от 2,5 до 5 лет. В Облсуде решение нижестоящей инстанции оставили без изменений.
Мошенники инсценировали ДТП с помощью собственных автомобилей, после чего получали страховые выплаты. Всего в 2019–2020 годах фигурантам выплатили больше 4 млн рублей.
Свою вину подсудимые признали частично. Также суд удовлетворил гражданские иски от страховых компаний о возмещении ущерба. Часть денег участники группировки возместили пока шло следствие.