В Омске вынесли приговор банде автомошенников за аферы с полисами ОСАГО

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по делу о мошенничестве с полисами ОСАГО. Ранее шестерых жителей региона в Центральном суде Омска приговорили к срокам от 2,5 до 5 лет. В Облсуде решение нижестоящей инстанции оставили без изменений.