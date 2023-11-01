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Published Сегодня, 06:37

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В Омске вынесли приговор банде автомошенников за аферы с полисами ОСАГО

1 ноября 2023, 06:37
Фото: 1MI
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В Омске банда автомошенников не смогла смягчить приговор

Фигуранты инсценировали ДТП с помощью собственных автомобилей, после чего получали страховые выплаты.

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по делу о мошенничестве с полисами ОСАГО. Ранее шестерых жителей региона в Центральном суде Омска приговорили к срокам от 2,5 до 5 лет. В Облсуде решение нижестоящей инстанции оставили без изменений.

Мошенники инсценировали ДТП с помощью собственных автомобилей, после чего получали страховые выплаты. Всего в 2019–2020 годах фигурантам выплатили больше 4 млн рублей.

Свою вину подсудимые признали частично. Также суд удовлетворил гражданские иски от страховых компаний о возмещении ущерба. Часть денег участники группировки возместили пока шло следствие.

В Омске член банды автомошенников не смог добиться смягчения приговора
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#Происшествия#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#ОСАГО#Документы#Лишение свободы#Исправительная колония#Евгений Игишев
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