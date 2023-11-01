В Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое

В Омске конкурсный управляющий одной из инвестиционных компаний пойдет под суд из-за смерти подростка на недостроенном объекте. Ему предъявили обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.