В Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Омске конкурсный управляющий одной из инвестиционных компаний пойдет под суд из-за смерти подростка на недостроенном объекте. Ему предъявили обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла летом прошлого года. 13-летний подросток играл на недостроенном объекте в микрорайоне «Ясная Поляна». Ребенок упал с высоты первого этажа и погиб. В прокуратуре считают, что здание осталось без присмотра, не было законсервировано должным образом.
Конкурсный управляющий свою вину не признал. Дело рассмотрят в Омском районном суде.