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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Иллюстрация

В Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое

1 ноября 2023, 04:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске конкурсный управляющий ответит за смерть ребенка на территории стройки

Трагедия произошла летом прошлого года. 13-летний подросток играл на недостроенном объекте в микрорайоне «Ясная Поляна». Ребенок упал с высоты первого этажа и погиб.

В Омске конкурсный управляющий одной из инвестиционных компаний пойдет под суд из-за смерти подростка на недостроенном объекте. Ему предъявили обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла летом прошлого года. 13-летний подросток играл на недостроенном объекте в микрорайоне «Ясная Поляна». Ребенок упал с высоты первого этажа и погиб. В прокуратуре считают, что здание осталось без присмотра, не было законсервировано должным образом.

Конкурсный управляющий свою вину не признал. Дело рассмотрят в Омском районном суде.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Суд#Ребенок#Уголовное дело#Травмы#Имущество#Подросток#Несчастный случай#Евгений Игишев
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