В одном из омских ВУЗов нашли недопустимые нарушения обязательных требований

Напомним, что недавно были объявлены результаты глобального агрегированного рейтинга, оценивающего высшее образование по всему миру. Согласно ему, три омских учебных заведения попали в список лучших ВУЗов. В этом году в нем оказалось 3 626 образовательных учреждений. Так, в группу 15% лучших ВУЗов мира попали ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА.