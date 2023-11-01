В одном из омских ВУЗов нашли недопустимые нарушения обязательных требований

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Так, предостережения вынесены 16 образовательным учреждениям, среди которых Омский государственный университет путей сообщения. Согласно информации Рособрнадзора, предостережение было объявлено из-за поступивших обращений о нарушении организацией обязательных требований.
Кроме ОмГУПСа, в списке оказались Иркутский государственный университет, Новосибирский медико-стоматологический институт «ДЕНТМАСТЕР», Московский технологический институт и другие.
Напомним, что недавно были объявлены результаты глобального агрегированного рейтинга, оценивающего высшее образование по всему миру. Согласно ему, три омских учебных заведения попали в список лучших ВУЗов. В этом году в нем оказалось 3 626 образовательных учреждений. Так, в группу 15% лучших ВУЗов мира попали ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА.