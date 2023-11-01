В Минздраве Подмосковья раскрыли подробности отравления в кадетской школе-интернате

В Telegram-канале SHOT опубликована информация о 20 пострадавших кадетах Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». Подростки 11-15 лет обратились к медикам с жалобами на высокую температуру, тошноту и рвоту. По сведениям канала, с подозрением на ротавирусную инфекцию в два медучреждения госпитализировали 20 детей.