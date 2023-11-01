В Минздраве Подмосковья раскрыли подробности отравления в кадетской школе-интернате

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Как пишет NEWS.ru, ссылаясь на комментарий представителей ведомства, состояние пострадавших от отравления сейчас оценивается как удовлетворительное.
Следственный комитет РФ начал расследование по факту случившегося в образовательном учреждении. Предположительно, отравление было спровоцировано ротавирусной инфекцией. Правоохранители проведут допрос как учащихся кадетской школы, так и ее руководства.
В Telegram-канале SHOT опубликована информация о 20 пострадавших кадетах Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». Подростки 11-15 лет обратились к медикам с жалобами на высокую температуру, тошноту и рвоту. По сведениям канала, с подозрением на ротавирусную инфекцию в два медучреждения госпитализировали 20 детей.