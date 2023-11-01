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В Минздраве Подмосковья раскрыли подробности отравления в кадетской школе-интернате

В Минздраве Подмосковья раскрыли подробности отравления в кадетской школе-интернате

1 ноября 2023, 15:48
Фото: 1MI
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области рассказали NEWS.ru о случае массового отравления детей в кадетской школе-интернате в Луховицах. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась 22 детям, 19 из которых отправили в больницу, а еще троих медики осмотрели на месте.

Как пишет NEWS.ru, ссылаясь на комментарий представителей ведомства, состояние пострадавших от отравления сейчас оценивается как удовлетворительное.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту случившегося в образовательном учреждении. Предположительно, отравление было спровоцировано ротавирусной инфекцией. Правоохранители проведут допрос как учащихся кадетской школы, так и ее руководства.

В Telegram-канале SHOT опубликована информация о 20 пострадавших кадетах Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». Подростки 11-15 лет обратились к медикам с жалобами на высокую температуру, тошноту и рвоту. По сведениям канала, с подозрением на ротавирусную инфекцию в два медучреждения госпитализировали 20 детей.

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