Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков

Председателем наблюдательного Совета, согласно уставу, значился заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Официально эта должность перестала существовать: чуть более года назад само министерство было расформировано (правопреемником стал региональный минстрой), да и зампред регионального правительства, курирующий эту сферу, Динар Курманов, в состав минстроя не входит. Получается, что у руля наблюдательного совета сейчас стоит министр строительства Омской области Александр Рашко, а Курманов, даже если и участвовал в его работе, делал это всего лишь с мая текущего года, когда был назначен на должность зампреда правительства Омской области.