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В прокуратуре заявили о 24 недостроенных домах

Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков

1 ноября 2023, 12:16
Фото: 1MI
В прокуратуре заявили о 24 недостроенных домах

В омском минстрое ответят по уголовному делу за недостроенные дома дольщиков

Под прицел силовиков также попали сотрудники регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Вчера, 31 октября, омский СК сообщил, что возбуждено уголовное дело против чиновников регионального министерства строительства и сотрудников «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области». Поводом для этого стали сразу 10 недостроенных домов, заветных квадратных метров в которых ждут порядка 457 дольщиков.

Дела возбуждены по двум статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Халатность», однако реальных фигурантов в них пока нет — значатся лишь неустановленные лица. Город55 решил изучить документы, дабы понять, кто же в теории может стать подозреваемыми и обвиняемыми. Рассказываем.

Для начала посмотрим список учредителей Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области». Так вот, полномочия основателей, согласно документам, принадлежат сразу двум ведомствам — министерству строительства Омской области и региональному министерству имущественных отношений. Идем дальше: органами управления этого фонда являются Наблюдательный совет и директор, коим сейчас является Георгий Пузиков (на этом посту он сменил Сергея Лунькова, прославившегося своей работой в многострадальном фонде «Жилище»).

Фондом управляют директор и наблюдательный советФондом управляют директор и наблюдательный совет
Фондом управляют директор и наблюдательный совет
Фото: Скрин с официальной страницы Фонда

Председателем наблюдательного Совета, согласно уставу, значился заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Официально эта должность перестала существовать: чуть более года назад само министерство было расформировано (правопреемником стал региональный минстрой), да и зампред регионального правительства, курирующий эту сферу, Динар Курманов, в состав минстроя не входит. Получается, что у руля наблюдательного совета сейчас стоит министр строительства Омской области Александр Рашко, а Курманов, даже если и участвовал в его работе, делал это всего лишь с мая текущего года, когда был назначен на должность зампреда правительства Омской области.

Заместителем председателя набсовета указан заместитель министра строительства, коих у Рашко три: это Евгений Кравченко, Елена Русинова и Наталья Старченкова. При этом все вопросы, которые так или иначе касаются жилищного строительства, курирует Русинова (а на наш недавний запрос по аварийным домам и обманутым дольщикам отвечал Кравченко).

Наблюдательный совет возглавляет региональный министр строительстваНаблюдательный совет возглавляет региональный министр строительства
Наблюдательный совет возглавляет региональный министр строительства
Фото: Скрин из устава Фонда

Помимо этого в наблюдательный совет фонда входят:

  • представитель министерства финансов Омской области;
  • представитель министерства имущественных отношений Омской области;
  • четыре представителя министерства строительства Омской области.

Найти данные этих самых представителей не получилось, так как ни в одних документах они не фигурируют и могут меняться в зависимости от ситуации. В отличие, кстати, от самого устава фонда, который содержит в себе устаревшую информацию.

В наблюдательный совет входят представители сразу 3 омских министерствВ наблюдательный совет входят представители сразу 3 омских министерств
В наблюдательный совет входят представители сразу 3 омских министерств
Фото: Скрин из устава Фонда

На прямой вопрос пресс-службе регионального минстроя: «А кто в министерстве курирует работу с дольщиками?», корреспондента Города55 отправили на официальный сайт ведомства — мол, там все указано. Посмотрели, изучили, спасибо. Ясности это не добавило.

Добавим, что претензии у следователей к тем самым «неустановленным должностным лицам и сотрудникам» возникли по причине того, что, по версии силовиков, подозреваемые, выполняющие управленческие функции, вследствие злоупотребления, волокиты и халатного отношения к своим обязанностям допустили ряд нарушений прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов в городе Омске.

К слову, как указано на официальном сайте фонда, сейчас у них в работе числится 9 домов:

  • ул. Малиновского, д. 11 (ЖСК «Первомайский»);
  • ул. Тарская — улица Яковлева (ЖСК «Дом на Тарской»);
  • ул. Химиков, д. 28 — ул. Лаптева — проспект Королева (ЖСК «На Химиков»);
  • ул. 11 Ремесленная, д. 2 (ЖСК «Ремесленный»);
  • ул. 10 лет Октября, д. 43 корп. 1; (ЖСК «ул. 10 лет Октября, д. 43 корп. 1»)
  • ул. 1-я Железнодорожная, д. 68 (ООО ДСК «ДомСтройОмск»);
  • ул. 70 лет Октября, д. 3, к. 4 (ЖСК «Кристал»);
  • ул. Перелета, д. 2 (ООО «Красноярская промышленная компания»);
  • Кировский АО, в 140 метрах восточнее жилого дома по ул. Перелета 27 (ООО «Красноярская промышленная компания»).

Дома эти не сданы и не достроены до сих пор. По всей видимости, о них и идет речь в сообщениях силовиков. При этом в прокуратуре Омской области и вовсе заявили о сразу более чем двух десятках таких недостроев.

«Проведенная проверка показала, что в результате волокиты и халатного отношения к своим обязанностям ответственные лица допустили нарушение прав более 2 тысяч участников долевого строительства, длительное время ожидающих сдачи в эксплуатацию 24 многоквартирных домов, а также компенсационных выплат», — заявили в надзорном ведомстве.

Что ж, если это так, то это уголовное дело может быть как одним из самых масштабных в регионе, так и очередным громким «глухарем». Осталось подождать совсем немного, чтобы увидеть дальнейшее развитие событий.

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